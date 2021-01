Antohny Mackie révèle que Will Smith l’a frappé au visage

L’acteur, Anthony Mackie a révélé les détails de l’époque Will Smith l’a frappé au visage pendant sa fête anniversaire dans le 2019.

D’accord avec Mackie, il devait emmener le pasel à la fête d’anniversaire de Forgeron, «J’étais sur scène pour donner un concert avec Volonté Forgeron … alors ils ont sorti le gâteau, Volonté Il m’a vu et il a dit: ‘Hé, Anthony Mackie‘… Alors j’ai voulu le serrer dans mes bras et il a pensé que je lui donnerais un High Five, alors il m’a frappé très fort à la mâchoire. «







«Il m’a vraiment frappé très fort… puis il m’a demandé si j’allais bien et j’ai dit: ‘Je pense que oui. Je pense que nous sommes dans un combat. Sommes-nous dans un combat? » Mackie.







D’autre part, l’acteur, Anthony Mackie se prépare à jouer dans la prochaine série de merveille, ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, qui arrivera bientôt à Disney +.