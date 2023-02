Trouvez et terminez les essais de Merlin dans Hogwarts Legacy pour plus d’emplacements d’équipement

Dans L’héritage de Poudlard pouvez-vous le vôtre emplacement d’équipement développer par elle Les épreuves de Merlin complètes qui peuvent être trouvées dans le monde du jeu ouvert. Mais ce n’est pas possible dès le départ, car avant cela il faut être dans le Section interdite de la bibliothèque de Poudlard, qui se produit automatiquement au fur et à mesure que l’histoire progresse.

Vous allez ensuite après vous-même Bas Hogsfieldau sud de l’école, vous rencontrerez la sorcière Nora Treadwellqui traite en détail de la Assistant Merlin et occupé avec ses examens. Aidez la dame à combattre les méchants et elle vous dira comment commencer et terminer ces épreuves.

Épreuves de Merlin : tous les lieux et toutes les solutions

Et tu dois mauve répartis sur le cercle de pierre qui sert de point de départ à l’examen. Le défi suivant est un peu différent à chaque fois, avec le nôtre Guide mais pas vraiment difficile.

Nous vous dirons où vous tous les essais de Merlin trouver et comment vous les complétez.

Qu’est-ce que la mauve ? Les mauves sont des feuilles magiques et colorées utilisées pour ouvrir Trials of Merlin.

Où puis-je trouver la nouvelle mauve? Si vous n’avez plus de mauve, essayez d’en obtenir une nouvelle dès que possible, sinon vous ne pourrez plus effectuer d’autres tests de Merlin. Mais où puis-je trouver de la nouvelle mauve ? Les graines de mauve peuvent être achetées auprès du marchand Timothée Teasdale Dans le magasin Le navet magique acheté à Pré-au-Lard et planté dans de petits pots de n’importe quelle taille sur la table de plantation dans les serres de Poudlard. La mauve a un temps de croissance de 10 minutes. Le rendement est un total de cinq feuilles.

cultivation : Table de plantation dans les serres

: Table de plantation dans les serres temps de croissance : 10 minutes

: 10 minutes rendement: 5 feuilles

Les feuilles de mauve vous coûtent l’achat de Teasdale 100 Gallions. Les graines de mauve te coûtent chez le dealer 200 Gallions. Étant donné que sa sélection de mauves est limitée et que vous devez dépenser de précieux galions à chaque fois, nous vous recommandons d’investir tôt ou tard dans les graines.

Avis: Il y a bien sûr d’autres revendeurs qui vendent de l’herbe de mauve. Par exemple le concessionnaire Léopold Babcockesur celui derrière le Gare de Pré-au-Lard peut rencontrer

Plus d’espace d’inventaire : aperçu

Si vous avez réussi deux tests de Merlin, vous le recevrez quatre autres emplacements (24 au total) dans votre inventaire. Pour le 2e niveau, vous devez réussir six examens. Si vous l’avez fait, vous le recevrez à nouveau quatre emplacements pour votre inventaire (28 au total). Pour le troisième niveau, vous devez passer dix tests.

Le premier des procès de Merlin : Nora Treadwell

Cette vérification s’effectue automatiquement car elle fait partie de la campagne. Recherches à proximité Bas Hogsfield le Sorcière Nora peu de temps après que vous ayez dû visiter cet endroit pendant le scénario. Après avoir activé le cercle d’expérimentation avec l’herbe, vous devez lancer les trois piliers avec le sort Incendie se rencontrent avant de s’enfoncer dans le sol.

© Warner Bros./Avalanche Studios © Warner Bros./Avalanche Studios

Le deuxième des essais de Merlin : Lower Hogsfield

s’échapper de Bas Hogsfield dirigez-vous vers l’ouest et vous découvrez déjà la deuxième épreuve. Une fois que vous avez commencé le test, vous devez remplir les trois entonnoirs au sol avec cinq balles chacun, pour lesquels vous Accio utilisez et maintenez enfoncé. Utilisé Reveliosi vous rencontrez des difficultés pour trouver des entonnoirs et des orbes.

© Warner Bros./Avalanche Studios © Warner Bros./Avalanche Studios

Le troisième des Épreuves de Merlin : Les Falaises

s’échapper de Bas Hogsfield du nord, vers Poudlardmais ne suivez pas le chemin, embarquez-vous plutôt sur un voie directe et vous trouverez au falaise encore un examen. Maintenant, vous devez récupérer la grosse boule de pierre qui se trouve à proximité à la plage au nord-est transport où il devrait atterrir dans un creux. N’oubliez pas d’étaler d’abord la mauve sur le cercle de pierre. Maintenant, frappez la balle avec l’attaque de base plusieurs fois pour la faire rouler. Le reste ne devrait pas être trop difficile.

© Warner Bros./Avalanche Studios © Warner Bros./Avalanche Studios

La quatrième des épreuves de Merlin : le repaire des gobelins

Dans Bas Hogsfieldoù vous avez passé le premier test de Merlin, vous pouvez faire le travail Emporté accepter de vous plus loin dans le sud conduit, dans Camp gobelin. Ici, le quatrième test de Merlin a lieu, que vous commencez comme d’habitude avec les feuilles de l’herbe de mauve. Votre objectif est maintenant de collecter des balles dans des entonnoirs.

Avec Revelio, vous pouvez voir qu’il y a deux entonnoirs à l’intérieur du camp lui-même et un à l’extérieur de la clôture. Il y a des balles près de tous les entonnoirs, que vous pouvez également emporter avec vous Revelio peut distinguer. Saisissez-les en tenant le sort Accio et en amenant les orbes aux trémies.

Les orbes à l’extérieur du camp sont sous un petit rebord et sont également envahis par la verdure, vous les emporterez donc probablement avec vous Revelio va découvrir. Utilisez le sort Incendio pour brûler le feuillage et éventuellement les orbes via Accio être transporté dans l’entonnoir.

© Warner Bros./Avalanche Studios © Warner Bros./Avalanche Studios

Le cinquième des essais de Merlin : la forêt interdite

Au nord de Poudlard est l’emplacement de la flamme de la puce Forêt interdite. De là, vous marchez vers l’ouest. Juste avant le chemin vers le sud tours, un autre procès de Merlin peut être découvert. Une fois que vous avez activé l’essai, vous devrez tirer sur les orbes d’argent de la zone avec votre sort standard.

© Warner Bros./Avalanche Studios © Warner Bros./Avalanche Studios