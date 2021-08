« Comme ma maman. »

Billie Eilish a lancé une nouvelle coupe de cheveux et l’inspiration derrière elle est si adorable.

Maintenant, en ce qui concerne les coiffures, Billie sait comment les changer. Qu’il s’agisse de bleu ciel, de blond platine ou de ses racines vert fluo emblématiques et de ses pointes noires, la chanteuse « Happier Than Ever » lance toujours les tendances capillaires.

Lundi (23 août), Billie a montré ses nouveaux cheveux sur Instagram. Billie adopte un style blond depuis qu’elle a inauguré son ère plus heureuse que jamais, mais les mèches saccadées et mi-longues que nous connaissions et aimions ont disparu. Au lieu de cela, Billie a opté pour un carré de cadrage dans la même teinte blonde.

Billie Eilish lance une nouvelle coupe de cheveux courte inspirée de sa mère Maggie Baird. Photo : @billieeilish via Instagram

Billie était clairement amoureuse de son nouveau look aussi, partageant une vidéo d’elle ébouriffant ses serrures dans la voiture. Elle a également partagé une autre séquence de l’arrière d’une voiture en passant ses doigts dans ses cheveux avec la légende: « Je l’aime. »

Inutile de dire que les fans vivaient pour le nouveau bob de Billie. L’un d’eux a tweeté : « Billie Eilish a coupé ses cheveux comme elle a coupé ses ex. » Et un autre a ajouté : « Suivre les cheveux de Billie Eilish est une tendance qui ne devrait jamais mourir. »

Si vous vous demandez pourquoi Billie a décidé de changer de look, elle a donné un aperçu de ce qui a inspiré son nouveau look audacieux. Sur Instagram Stories, Billie a partagé une collection de photos de retour de sa mère, l’actrice Maggie Baird, arborant une coupe de cheveux similaire. « Comme ma maman », a-t-elle écrit sur les images.

Aww.

.

