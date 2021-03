Ninja Gaiden: Master Collection fonctionnera à 4K, 60FPS sur PS5 et PS4 Pro

Au cas où vous l’auriez oublié, un lot de jeux Ninja Gaiden sera réédité sur PlayStation 4 cette année. Appelé Ninja Gaiden: Master Collection, le package apporte Sigma, Sigma 2 et Razor’s Edge à la console de dernière génération de Sony – et bien sûr, à la PS5 via une rétrocompatibilité. Quand cela a été annoncé, il n’y avait aucun mot sur les améliorations, ni sur les performances des jeux, mais cela a maintenant changé.

Team Ninja est sorti des médias sociaux pour confirmer les détails des jeux fonctionnant sur PS5 et PS4 Pro. Selon le développeur, la Master Collection atteindra une résolution 4K et 60 images par seconde sur ces machines. Si vous bercez l’une de ces consoles plus puissantes, vous êtes prêt à rouler en douceur.

Bien sûr, cela remet en question la version standard PS4. Il s’agit d’une série de jeux qui atteint idéalement ces fréquences d’images plus élevées, il semble donc que le meilleur que nous puissions espérer sur l’ancienne console soit 1080p à 60 images par seconde. En espérant que Koei Tecmo et Team Ninja pourront confirmer bientôt. La collection sort le 10 juin de cette année, donc nous ne le saurons pas trop longtemps.

Pourtant, c’est une nouvelle positive pour les propriétaires de PS4 Pro et PS5. Êtes-vous impatient de Ninja Gaiden: Master Collection? Affûtez ces katanas dans la section commentaires ci-dessous.