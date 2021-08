Un loup-garou américain à Londres 40e anniversaire célébré par les fans

Les fans d’horreur célèbrent le 40e anniversaire du favori du genre Un loup-garou américain à Londres. Écrit et réalisé par John Landis, le film a été présenté sur grand écran le 21 août 1981, avec un grand succès au box-office. Il a également été un succès auprès des critiques et a remporté le Saturn Award du meilleur film d’horreur cette année-là. Au cours des quatre dernières décennies, le classique culte est toujours très vénéré et largement considéré comme l’un des plus grands films de loup-garou jamais réalisés.

Le synopsis du film se lit comme suit : « David (David Naughton) et Jack (Griffin Dunne), deux étudiants américains, traversent la Grande-Bretagne en sac à dos lorsqu’un grand loup les attaque. David survit avec une morsure, mais Jack est brutalement tué. Comme David guérit à l’hôpital, il est en proie à de violents cauchemars de son ami mutilé, qui avertit David qu’il est en train de devenir un loup-garou. Lorsque David découvre l’horrible vérité, il envisage de se suicider avant que la prochaine pleine lune ne le transforme d’homme en bête meurtrière . »

En l’honneur de Un loup-garou américain à Londres‘s 25e anniversaire en 2006, Naughton a déclaré à SF Site, « L’histoire était très présente et intacte dans le script et c’est ce que nous avons tourné – ce que je pensais être une histoire d’amour tragique assez simple. Tragique dans un sens que voici ces personnages qui n’ont pas vraiment de contrôle sur ce qui leur arrive. Et puis il y a l’idée que les deux copains – dont l’un est tué dans la lande – continuent à avoir des scènes ensemble, ce que j’ai trouvé très drôle et unique. Mais il se lit comme une histoire simple où un gars ne peut pas croire ce que son ami lui dit, et il tombe amoureux d’une infirmière et succombe finalement à la tragédie d’être un loup-garou. «

En particulier, le travail de Rick Baker sur le maquillage de Un loup-garou américain à Londres a particulièrement valu au film de grands éloges. Son travail a même valu au film le tout premier Oscar du meilleur maquillage, ouvrant la voie à ce que les effets pratiques pourraient faire pour les films d’horreur à l’aube des années 1980. Dans une interview de 2011 sur le film, Baker a expliqué l’inspiration derrière la légendaire scène de transformation du loup-garou.

« [Landis] m’a dit ce qu’il voulait que la transformation soit », a déclaré Baker à l’époque, via Birth Movies Death. « Nous avons tous les deux adoré voir Fredric March se transformer en M. Hyde et Lon Chaney Jr. se transformer en l’homme-loup. Mais cela n’a tout simplement pas de sens pour eux de rester assis et de changer un peu, puis de changer et de changer, puis de se lever et de bouger. Il pensait que la transformation serait douloureuse et il voulait montrer la douleur. »

Basé sur le succès de l’original, le film a ensuite été suivi d’une suite. Appelé Un loup-garou américain à Paris, le suivi est sorti en 1997 avec une distribution et une équipe entièrement différentes, ne ressemblant guère au premier film au-delà de son nom et du thème du loup-garou. Plus récemment, il y a eu des rumeurs de Les morts qui marchent créateur développant un nouveau redémarrage de Un loup-garou américain à Londres, mais de nombreux fans de l’original se méfient de cette idée après l’échec de la suite.

Après 40 ans, il est clair que Un loup-garou américain à Londres aura toujours sa place dans l’histoire du cinéma, quelles que soient les suites ou les remakes potentiels. Joyeux 40e anniversaire à un véritable classique de l’horreur. Si vous souhaitez revoir le film, il est diffusé gratuitement sur Pluto TV.

Sujets : Un loup-garou américain à Londres