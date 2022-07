Joueurs 2022 Episode 11 Date de sortie, Paramount +

De nombreuses personnes de différentes parties du monde recherchent vraiment la date de sortie de Players 2022 Episode 11. Après avoir parcouru tous ses épisodes précédents, de nombreux fans de cette émission regardent partout sur Internet. Donc, après avoir vu la curiosité des fans, nous avons décidé d’apporter un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous essaierons de couvrir tous les doutes possibles liés à la date de sortie de l’épisode 11 de Players 2022. Nous vous suggérons donc à tous de lire cet article jusqu’à la fin. Ci-dessous, vous obtiendrez d’autres détails tels que Où diffuser cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore.

C’est une série américaine et le nom de ses sociétés de production 3 Arts Entertainment, Brillstein Entertainment Partners et CBS Studios. Le premier épisode de cette émission est sorti le 16 juin 2022 et bien qu’il s’agisse d’une nouvelle série, il a réussi à attirer l’attention d’un public de masse non seulement des États-Unis mais aussi d’autres pays.

La série vous montrera l’équipe de League of Legends écrémant pour remporter son premier championnat après des années. Ici, vous verrez comment une recrue de 17 ans et leur vétérinaire de 27 ans ont mis leur détachement personnel et travaillé simultanément pour remporter ce championnat. Au fur et à mesure que vous commencerez à suivre cette série, vous la trouverez plus intéressante. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans de cette émission recherchent la date de sortie de Players 2022 Episode 11. Faites-le savoir.

Joueurs 2022 Épisode 11 Date de sortie

Maintenant, nous allons parler de la date de sortie de Players 2022 Episode 11. Dans la saison 1 il n’y a que 10 épisodes et pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison de cette émission. Nous vous recommanderons simplement ici de rester avec ce site Web car s’il y aura une annonce sur la saison 2, nous vous tiendrons au courant ici.

Où diffuser des joueurs ?

Vous pouvez regarder cette série sur Paramount + et c’est la plateforme officielle de cette émission. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez accéder à cet épisode manqué ici à tout moment. N’oubliez pas que la disponibilité de ce spectacle dépendra de votre région.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de la saison 1.

Fromage Frais

Organisme

Braxton

La possession

Gourou

Tombée de la nuit

Playoffs

crême Philadelphia

Finales

À déterminer

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de cette série.

Misha Brooks comme fromage à la crème

Da’Jour Jones en tant qu’organisation

Ely Henry comme Kyle Braxton

Holly Chou dans le rôle d’April Braxton

Youngbin Chung dans le rôle de Nightfall

Dan Perrault dans le rôle de Paul « Bigpaul » Gilberstadt

Alexa Mansour dans le rôle d’Emma « Emmanence » Resnick

Luke Tennie dans le rôle de Rudy Elmore Jr.

Peter Thurnwald comme Foresite

Moses Storm comme gourou

Joshua Leesman comme Joshua Leesman

Stephen Schneider comme Nathan Resnick

Ryan O’Flanagan dans le rôle de Chris McManus

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous disposez de toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 11 de Players 2022 ; où pouvez-vous diffuser cette émission en ligne, combien d’épisodes seront là cette saison, et bien plus encore. Alors, attendez la prochaine saison pour profiter de son prochain épisode. Si vous avez des questions sur cette date de sortie de l’épisode 11 de Players 2022, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider de toutes les manières possibles.

