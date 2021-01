Devriez-vous faire le James Milner ou Scott McTominay Showdown SBC dans FIFA 21? Liverpool contre Man Utd

Liverpool et Manchester United s’affrontent en haut du tableau cette semaine, puis s’affronteront plus tard en FA Cup. C’est un jeu essentiel pour les deux équipes et semble prêt à être épicé. James Milner et Scott McTominay sont maintenant disponibles en tant que SBC Showdown.

Les deux cartes sont classées 85 et comblent une lacune importante dans le rôle de milieu de terrain pour les équipes de Premier League. Les deux ont reçu des améliorations importantes sur leurs cartes de base et recevront +2 en fonction de l’équipe qui remportera la victoire.

Grand fan des FUT Champs PLUS dans Objectives. Pour demain TOTW aussi pour que vous sachiez exactement pourquoi vous jouez. J’espère en voir plus. Showdown Players pour Liverpool Vs Man United aussi, à un prix raisonnable en fonction de la personne qui bénéficie de la mise à niveau, facile à broyer! # FIFA21 pic.twitter.com/KkRFpB86Bk – NepentheZ (@NepentheZ) 12 janvier 2021

Les deux arrivent à environ 200k sur les deux consoles, James Milner étant juste un peu plus cher. Milner est d’environ 200k, tandis que McTominay est d’environ 180k. Que ce soit un petit parti pris du côté d’EA ou s’ils s’attendent à ce que Milner soit la carte la plus susceptible de recevoir la mise à niveau.

Voici un aperçu des statistiques de Milner grâce à FUTBIN:

La carte de Milner est décente. Il a de bonnes statistiques physiques, une défense décente et une excellente passe. Il est surtout déçu par ce manque de vitesse de sprint, bien que cela recevra un petit coup de pouce avec la mise à niveau. Un style de chimie Shadow est le meilleur choix pour cette carte.

En termes de force de carte, McTominay a sans doute une carte légèrement meilleure. Voici un aperçu des statistiques grâce à FUTBIN:

La carte de McTominay a d’excellentes statistiques physiques et défensives, plus adaptées à ce rôle défensif. Ses tirs et ses passes ne se rapprochent pas de ceux de Milner et son rythme est assez similaire. Gardez un œil sur ces 92 agressions, 90 tirs lointains et 91 endurance.

Ces cartes valent-elles le coût? Eh bien, je ne ferais pas les deux. En tant que mise à niveau de base, ces cartes ne sont pas proches de la valeur de 200k. Vous pouvez choisir des milieux de terrain décents de la Premier League pour une fraction du coût, y compris l’or de base Wijnaldum.

Cependant, les cartes ne sont pas ridiculement trop chères. Ils ne sont pas d’une grande valeur, mais ce n’est pas une estimation folle pour ces cartes. Les équipes classées 84 et 85 sont plus faciles à broyer que jamais FIFA 21. Vous pourriez certainement vous convaincre de remplir l’une de ces cartes.

Si vous êtes fan de l’une ou l’autre équipe – ou si vous cherchez à combler un vide dans votre équipe de Premier League – c’est un peu amusant de compléter l’une de ces cartes. De préférence, le joueur qui, selon vous, gagnera la partie. Liverpool affronte Man Utd dimanche.