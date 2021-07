Bill Cosby prépare une série documentaire en 5 parties et reviendra dans la comédie debout

Bill Cosby cherche à relancer sa carrière après l’annulation de sa condamnation et sa sortie de prison.

Le plus haut tribunal de Pennsylvanie a trouvé un accord avec un ancien procureur qui a empêché l’artiste en disgrâce d’être inculpé dans cette affaire.

Cosby avait purgé plus de deux ans de sa peine de trois à dix ans pour avoir été reconnu coupable d’avoir drogué et agressé l’ancien joueur de basket-ball Andrea Constand dans son domaine de banlieue en 2008.

L’ancienne star de la télévision se serait associée à Michelle Major pour réaliser une série documentaire en cinq parties sur son cas, selon le New York Times. Cosby a déclaré que le doco est presque terminé et que tout ce qu’il a à faire est son interview, qu’il espère faire dans les prochaines semaines.

Major a assisté au procès de Cosby et a été le producteur exécutif de Vice Media’s Black Lives Matters : un bilan mondial.

En plus du documentaire, il a déclaré qu’il participerait « probablement » à un livre sur le procès, mais il n’est pas encore clair s’il l’écrira lui-même ou s’il offrira simplement un aperçu et des citations à un biographe.

Cosby a déclaré qu’il était en mission pour « faire éclater la vérité et faire comprendre aux gens que c’est sérieux, il faut révéler ce qui s’est passé », selon le New York Post.

« Nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons nous mobiliser. Nous devons faire participer la NAACP et c’est Crisis Magazine et les journalistes noirs, les écrivains noirs, les écrivaines noires, tout le monde doit mettre son stylo sur papier et obtenir le vérité », a-t-il déclaré.