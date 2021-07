Hideo Kojima salue le travail de Zack Snyder sur « Justice League »

On a beaucoup écrit sur les graves changements que « Justice League » a subis en 2017 quelques mois avant sa sortie et le grand rejet du public dû au manque d’attachement à la vision originale du réalisateur Zack Snyder, qui a dû se retirer de le film lorsque sa famille a traversé une tragédie personnelle.

Après près de quatre ans d’insistance des fans, en 2020, nous avons vu comment Warner Bros a permis à Zack Snyder de compléter sa vision de « Justice League » avec une coupe complète de quatre heures, qui restera un témoignage de ce que l’univers cinématographique de DC a pu offrir au public et l’énorme désintérêt du studio à continuer.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le script « Terminator 2 » a laissé Arnold Schwarzenegger confus

Toute cette histoire de lutte pour l’intégrité créative et l’interférence des entreprises avec la vision artistique est une histoire qui a particulièrement ému le célèbre réalisateur de jeux vidéo Hideo Kojima, connu principalement pour être le créateur de la saga « Metal Gear Solid ». Après tout, les désaccords entre Kojima et la société Konami sont largement connus et comment la séparation entre les deux a conduit le créatif à former sa propre société : Kojima Productions.

A travers son compte Twitter, espace dans lequel il parle généralement de films ou de livres qu’il aime habituellement, Kojima s’étonne de la manière dont les personnages Flash et Cyborg ont été améliorés, l’aspect radial 4:3, la correction des couleurs et le ralenti. œuvres, décrivant la bande comme « une peinture numérique ».

っ た フ ラ ッ シ ュ や サ イ ボ ー グ の キ ャ ラ が 補強 さ れ て い る 4: 3 の TV サ イ ズ, ダ ー ク な ト ー ン の カ ラ コ レ, ス ロー シ ョ , デ ジ タ ル 全開 の り, い ー パ ー マ ン ス ナ ダ ー カ ッ ト と い う よ , 何処 を 取 っ て も. 、 良 く もも ス ナ イ ダ ー « ユ ニ バ ー ス » と い う 他 は な い。 彼 に と っ て は こ れ ぞ “正義” だ。 pic.twitter.com/d9ZLYKNp3Q – 秀 夫 (@Kojima_Hideo)

4 juillet 2021





Au lieu d’une coupe Snyder, peu importe où vous l’emmenez, il n’y a rien d’autre qu’un univers Snyder, pour le meilleur ou pour le pire. Pour lui, c’est « Justice ».

Pendant des années, en tant que réalisateur de la saga « Metal Gear Solid », Kojima a subi une ingérence constante de Konami dans sa vision globale du projet, ce qui conduirait à la sortie controversée du cinquième opus en 2015, ce que de nombreux fans de Kojima attribuent à cela. le jeu « était incomplet » en guise de protestation contre l’entreprise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le script de « Star Wars : Rogue Squadron » est déjà terminé

La goutte qui a fait déborder le vase a été l’annulation de « Silent Hills », un jeu qu’il développait en collaboration avec Guillermo del Toro. C’est alors que, sous le label de Kojima Productions, il a pris l’initiative de construire « Death Stranding », qui malgré ses critiques controversées après sa sortie en 2019, est considéré comme l’un des titres les plus innovants de ces dernières années.