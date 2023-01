Biker Mice de Mars obtient une série Revival et une nouvelle gamme de jouets

Le favori animé des années 90 Souris motards de Mars fait un retour surprise, avec une nouvelle série et une nouvelle ligne de jouets en cours de planification par The Nacelle Company. Cette nouvelle passionnante (enfin, passionnante pour tous ceux dont l’enfance a eu lieu dans les années 90, en tout cas) est une gracieuseté de ComicBook.com, avec The Nacelle Company révélant qu’ils ont obtenu les droits sur le Souris motards de Mars propriété et a hâte de ramener les rongeurs martiens anthropomorphes à l’écran.





« Biker Mice est le moyen idéal pour commencer 2023 avec un bang basé sur Mars ! Et ils s’intégreront, avec leur éclat créatif unique, au reste des marques que nous avons récemment acquises », a déclaré le PDG de Nacelle, Brian Volk-Weiss. dit à la sortie.

The Nacelle Company est le studio derrière des émissions Netflix telles que Les jouets qui nous ont créés et Les films qui nous ont faitaussi bien que Le guide de Kevin Hart sur l’histoire des Noirsles Fou de toi redémarrage qui a fait ses débuts en 2019, Icônes découvertes, et plus. Le studio développe également un Force robotique série animée basée sur la toyline bien-aimée des années 80, et a d’autres plans pour relancer les goûts de Sectaures, Big Bad Battle Capsentre autres.





Qui sont les souris Biker de Mars ?

Créé par Rick Ungar, le Souris motards de Mars est une série animée d’action de science-fiction qui a débuté en 1993. Courant pendant trois saisons et se terminant en 1996, Souris motards de Mars se compose de 65 épisodes de chaos de science-fiction pulpeux alors qu’il suit trois motards souris anthropomorphes nommés Throttle, Modo et Vinnie qui échappent à une guerre sur leur planète natale de Mars. En arrivant sur Terre, les Biker Mice découvrent que le même mal qui a détruit leur planète est également arrivé. Ainsi, le trio jure de défendre la Terre et, espérons-le, de retourner un jour dans leur monde natal.

« Sur la planète Mars, il existait une race de souris anthropomorphes qui aimait les sports mécaniques et avaient une culture et une société très similaires à celles des êtres humains », a déclaré le synopsis officiel de Motards Souris de Mars lit. « Finalement, ils ont été pratiquement anéantis par les Plutarkiens, une race extraterrestre d’humanoïdes obèses, nauséabonds, mangeurs de vers et ressemblant à des poissons qui pillent d’autres planètes pour leurs ressources naturelles. Trois survivants: Throttle, Modo et Vinnie, parviennent à trouver un vaisseau spatial et à échapper à la prise de contrôle Plutarkienne, mais à la place, ils se retrouvent bientôt en train de s’écraser sur Terre dans la ville de Chicago. Avec une charmante mécanicienne nommée Charlene « Charley » Davidson, les Biker Mice doivent défendre la Terre et vaincre les méchants Plutarkians, dans une tentative de retourner enfin dans leur patrie de Mars. »

Souris motards de Mars a depuis engendré des bandes dessinées et des jeux vidéo, ainsi qu’une série de suites d’une saison en 2006. Bien que l’on ne sache pas comment la série de renaissance de Souris motards de Mars de The Nacelle Company abordera l’histoire, juste la nouvelle d’un retour pour le trio de souris à moto et à tir laser est sûre d’avoir de nombreux millénaires très excités.