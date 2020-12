Johnny Depp a brisé le silence sur Instagram: "Cette année a été très difficile"

Johnny Depp a traversé une année 2020 difficile en raison du conflit qu’il a avec son ex-femme Amber Heard. En juillet, il a dû se rendre à la dernière audience et en novembre, il a subi un sérieux revers car il a perdu le procès avec The Sun pour diffamation. À partir de là, les problèmes pour l’acteur ont commencé, bien qu’il ait toujours eu le soutien de son public. La star hollywoodienne a brisé le silence qui régnait il y a presque deux mois et a dit au revoir à l’année avec un message Instagram. Qu’a-t-il mis?

« Cette année a été très difficile pour beaucoup. Pour un meilleur moment à venir. Bonnes vacances à tous! Mon amour et mon respect pour vous tous. Eternellement, JD », ont été les mots choisis par l’interprète de Jack Sparrow sur les réseaux sociaux pour renouer avec ses fans et faire preuve d’empathie avec eux dans une année 2020 pleine de complications de la pandémie de coronavirus.

Le message a déjà plus d’un million de likes Dans un récit qui n’a cessé de grandir depuis que l’acteur est tombé dans le litige contre le journal britannique. Il compte actuellement 9 millions d’abonnés alors que le 27 octobre, il en comptait 7,3 millions.. Encore un échantillon de l’amour que ses fans ont pour lui, qui s’est même organisé pour acheter le parfum qui le sponsorise.

Depp n’était pas apparu publiquement depuis le 30 novembre, lorsqu’il a annoncé le documentaire qu’il a produit intitulé Crock of Gold – Quelques tours avec Shane MacGowen. Sa réputation a été gravement endommagée et il a été renvoyé des animaux fantastiques. En outre, il a été exclu de participer à Pirates des Caraïbes.

De l’autre côté, Heard est beaucoup plus active sur les réseaux sociaux et ne semble pas souffrir du conflit du travail comme son ex-mari. Cependant, au cours des dernières heures, cette tendance peut changer car Warner Bros analyse son retrait d’Aquaman 2 en raison du scandale médiatique. Un sondage Spoiler a révélé que 44% pensent que l’actrice devrait suspendre sa carrière jusqu’au verdict final du procès.