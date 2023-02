La signification puissante d’un dessin : qui étaient Danny et Ish dans « The Last of Us »

Le cinquième chapitre de la série « The Last of Us » de HBO Max s’intitulait « Endure and Survive ». Réalisé par Jeremy Webb et écrit par Craig Mazin, cet épisode nous a fait découvrir certaines des morts les plus touchantes de la série et jusqu’à une scène impressionnante qui a demandé un gros effort sur le plan technique.

De plus, les fans du jeu vidéo ont remarqué un clin d’œil émouvant au projet original de Le chien méchant: quand Joël, Ellie, henri et sam explorer les tunnels d’égout Kansas City, ils trouvent un refuge qui semble être un jardin d’enfants. Là, une illustration attire puissamment l’attention du personnage de Pierre Pascal.

Il s’agit d’un dessin fait par un enfant, dans lequel deux personnes appelées Danny et Ich. Ils étaient apparemment des soldats et sont décrits par le petit artiste comme « nos protecteurs ».

Via son compte Instagram, Neil Druckman partagé cette image avec la légende « Pour ceux qui connaissent… ». Bien sûr, se référant aux adeptes qui ont connaissance de la véritable histoire de cette paire.

Voulez-vous savoir quelle est la signification du dessin ? Ensuite, nous révélons qui ils étaient Danny et Ich dans l’épisode 1×05 de la Série HBO Max « Le dernier d’entre nous ».

QUI ÉTAIT DANNY ET ISH DE « THE LAST OF US » ?

ish et danny Ils étaient les protecteurs de la communauté qui vivait à l’endroit où ils se trouvaient Joël et ses compagnons. Le premier était le créateur de l’abri sous terre, tandis que le second s’est ajouté en cours de route.

Ainsi, ils ont réussi à récupérer une série d’armures, de fusils d’assaut et de fusils de chasse sur des soldats morts, afin d’assurer la sécurité de leur peuple. Le dessin des deux personnages suggère également qu’ils portaient les costumes qu’ils ont volés à un policier ou à un soldat mort.

Le dessin que Joel trouve dans le chapitre 5 de « The Last of Us » (Photo : HBO)

LA VÉRITABLE HISTOIRE D’ISH

Dans le jeu original, Joël trouve une série de notes qui révèlent que ish il était propriétaire d’un bateau. Bien qu’ils ne le disent pas explicitement, tout semble indiquer qu’il a travaillé comme pêcheur commercial.

Après l’épidémie, il a été contraint de débarquer à Pittsburgh, où il a construit sa propre maison sécurisée dans les égouts. A la recherche de ravitaillement, il tombe sur une famille (Susan, Kyle et leurs enfants). Ils ont échangé des produits et se sont dit au revoir.

Cependant, de retour à la maison, ish il s’est rendu compte qu’il ne servait à rien de survivre seul. Par conséquent, il a invité le groupe à se joindre à lui. Avec le temps, ils sont devenus une communauté organisée.

Malheureusement, un jour tragique, l’un des groupes a laissé une porte ouverte, permettant à une horde d’infectés d’entrer. Oui ok Suzanne, Ish et quelques enfants ont réussi à s’échapper, une grande partie de l’équipe était enfermée.

Après cela, les survivants, menés par ish, caché dans la banlieue. Au-delà de ces informations, la production ne raconte jamais ce qui est réellement arrivé à ces personnes.

Malheureusement, dans cette histoire, même les coïncidences les plus innocentes peuvent marquer la fin de la paix et nous rappeler que le vrai danger guette toujours.