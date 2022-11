« 1899 » : explication du scarabée vert

En plus de plusieurs mystères non résolus, la première saison de « 1899 » comprend des éléments particuliers qui sont d’une importance vitale pour le développement de l’intrigue de la série netflix créé par Jantje Friese et Baran bo Odar, les showrunners de « Dark ». Parmi eux se trouvent les lettres que divers passagers de Cerberus ont reçues, la pyramide qu’Elliot a cachée, l’appareil que Daniel a utilisé et les coléoptères verts.

Ce dernier élément est utilisé principalement par Daniel et Elliot, et a pour fonction d’ouvrir des portes sur le navire et des passages secrets dans le puits carrelé qui se trouvait sous les lits du capitaine Eyk Larsen (Andreas Pietschmann) et de Maura Franklin (Emily Beecham). .

Le coléoptère vert apparaît pour la première fois dans « 1899″ lorsqu’un petit groupe dirigé par Larsen monte à bord du Prometheus. Maura le repère par terre et le suit jusqu’à l’armoire où Elliot se cachait. Plus tard, Daniel l’utilise pour ouvrir la porte de la cabine 1013 et attirer la petite Ada sur le pont principal du Cerberus.

Après que le garçon a montré à Maura comment utiliser le scarabée et l’a emmenée dans un autre endroit, Emily Beecham fait de même avec le capitaine, qui se retrouve à la maison où il a perdu sa femme et ses filles. Ensuite, quel est exactement cet élément et quelle est sa signification ?

Le scarabée vert peut ouvrir des portes et des portails dans la série « 1899 » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LE SCARABÉE VERT DANS « 1899 » ?

A la fin de la première saison de « 1899 » il est révélé que les protagonistes sont piégés dans une simulation créée par Maura et son mari Daniel pour ne pas perdre leur fils Elliot. Par conséquent, le scarabée vert n’est pas réel, il fait simplement partie de la construction des codes de programmation.

Dans le huitième chapitre de la période drame d’horreur mystère de Netflix, un flashback sur Maura montre pourquoi le scarabée a été inclus dans la simulation. Lors d’un pique-nique à la campagne, Elliot trouve un scarabée vert, le nomme Alfred, et essaie de le garder dans sa mallette. Mais sa mère le convainc de le libérer.

Maura a donné à la clé la forme d’un scarabée pour ouvrir des portes et des portails vers d’autres « réalités » simplement parce que son fils aimait cet insecte. Et comme Daniel l’a démontré à la fin, les clés et les clés peuvent prendre n’importe quelle forme, car ce ne sont que des codes.

Quand Henry essayait d’ouvrir la pyramide pour sortir de la simulation, Daniel changea le code et plaça la clé de Maura dans son alliance et remplaça la pyramide noire par une pyramide de rubik à la fin de « 1899″.

Elliot a appris à Maura à utiliser le scarabée vert dans la série « 1899 » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « 1899″ ?

Les huit épisodes de la première saison de « 1899 » sont disponibles sur Netflix à partir du 17 novembre 2022Par conséquent, pour voir le successeur de « Dark », vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.