Les meilleures scènes non censurées de la vengeance des ex VIP de cette semaine

La revanche des anciens VIP est la nouvelle sensation de tv. Il y a quelques mois à peine, Rive d’Acapulco Sa saison 8 s’est terminée et cette émission de téléréalité est venue le remplacer définitivement. Le programme s’articule autour d’un groupe de 10 influenceurs qui décident de passer des vacances en Colombie et qui au fil des jours recevront une visite inattendue de leurs ex-partenaires. La chose intéressante est qu’ils ne sauront pas quel ex sera. Ils doivent donc attendre de les voir de leurs propres yeux.

Le spectacle est une adaptation du célèbre programme britannique Ex sur la plage et il a déjà révolutionné non seulement l’écran de la chaîne musicale mais aussi celui de primordial +, où l’on peut également le voir au lendemain de sa diffusion à la télévision. Un autre point attractif de cette réalité est qu’elle a des figures reconnues sur les réseaux sociaux et que les plus jeunes connaissent déjà TIC Tac ou de Instagram.

Comme cela arrive dans Rive d’Acapulco, au La revanche de l’ex Vip il y a du pur amusement, des émeutes et beaucoup de fête. Bien que, bien sûr, ils n’échappent pas à la controverse ou aux combats. En fait, les scènes les plus fortes sont réservées au segment Sans censure, où les candidats disent ce qu’ils pensent quelle que soit la caméra devant.

Cette semaine, Robbie s’est opposé à Ian lorsqu’il a découvert que Kim ne laisserait pas Buck et Dave entrer dans sa chambre. « Je ne pense pas qu’ils ne le laisseront pas entrer dans sa propre chambre »Robbie a dit devant les caméras de MTV. Les deux participants n’en sont pas venus aux mains, mais ils se sont dit juste à l’extérieur de la salle en conflit.

Mais ce n’était pas tout. Dans le chapitre de jeudi, après d’interminables discussions, Frida et Diane ils ont décidé de parvenir à un accord de paix. Et, pour cela, ils ont choisi rien de moins que de « se marier » devant Camilo, Aylin et Daphné, qui est apparemment sorti comme témoin du « mariage » avec du champagne et tout.

La revanche de l’ex Vip peut être vu tous les mardis et jeudis sur l’écran de MTV à 22 heures au Mexique, 23 heures en Colombie et 00 heures en Argentine. De même, les épisodes déjà diffusés sur Paramount + sont déjà disponibles au cas où vous souhaiteriez les revoir.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là, vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂