Le Lotus Blanc : ont-ils leaké le sort de la troisième saison ?

Bien qu’elle soit née comme une mini-série, la production de HBO est devenue une émission d’anthologie qui fait tourner ses lieux de tournage.

© IMDbLe Lotus Blanc.

A l’origine l’idée de Mike Blanc était de créer une série courte et concise qui pourrait être tournée avec les restrictions de la pandémie. Bien sûr dans HBO ils ne s’attendaient pas à ça Le Lotus Blanc a eu l’impact qu’il a eu, alors une fois qu’ils ont vu son succès, ils n’ont pas hésité à appeler le producteur et lui demander d’écrire plus d’épisodes.

C’est ainsi que l’idée de Le Lotus Blanc était un concept, une série inspirée d’une chaîne hôtelière fictive où la seule chose qui se répétait (au-delà du clin d’œil d’avoir Jennifer Coolidge dans les deux tranches) en dehors de la marque du complexe. Cela impliquerait de changer de destination à chaque livraison.

Après avoir visité Hawaï et la Sicile, des rumeurs suggéraient que Le Lotus Blanc il emmènerait son troisième versement en Asie. Dans ce contexte, il a été question des Maldives mais il n’a jamais été confirmé qu’il s’agissait du lieu officiel du tournage. Maintenant, une interview avec une star de Hollywood aurait divulgué la nouvelle destination.

en dialogue avec vautour, Johnny Knoxville a été consulté sur l’avenir de Le Lotus Blanc. Dans sa réponse, il a glissé que ces derniers mois, ils ont passé beaucoup de temps à Tokyo, au Japon. Pour cette raison, beaucoup ont commencé à spéculer que ce serait l’endroit que nous visiterions dans les prochains épisodes de la série. « Je pense que le prochain sera là… Je ne veux rien dévoiler »il a noté dans la note.

+Est-ce que Johnny Knoxville est dans Le Lotus Blanc ?

Bien qu’il ne soit encore apparu dans aucune des deux saisons de Le Lotus Blancdans l’interview de vautour a glissé la chance de voir Knoxville dans les prochains épisodes. « Mike White est un ami très proche »a révélé l’acteur âne. Cette déclaration ajoutée au temps qu’ils ont passé à Tokyo laisserait penser qu’il serait parmi les interprètes du prochain opus.

