Bentley Bentayga V8 première édition (550 ch). Deux tonnes et demie de SUV

Luxe et rapidité. Deux mots qui accompagnaient le «couple et pas» les jours où mon quotidien était rempli par la compagnie de Bentley Bentayga V8. J’avoue que ce n’étaient pas des jours normaux. Rien n’est normal dans un SUV à 300 000 euros.

Dans cette Bentley Bentayga V8, la normale cède la place à l’exceptionnel. C’est pour cette recherche d’exceptionnalité qu’il existe des modèles comme celui-ci. Ce n’est pas tant pour ce qu’il fait (aller du point A au point B), mais pour la façon dont il le fait et ce que cela nous fait ressentir pendant ce processus.

Au volant de la Bentley Bentayga V8, notre perception du potentiel d’un SUV est déformée. L’expérience est toujours meilleure que ce à quoi nous nous attendions. C’est ce que vous pouvez voir dans les prochaines minutes.

Options pour la Bentley Bentayga V8

En plus de cette version équipée d’un moteur V8 de 550 ch, il existe deux autres versions dans la gamme Bentley. Un hybride brancher, où l’efficacité est le mot d’ordre, et un autre, avec un moteur W12 où le mot d’ordre est … le désordre!

Dans le premier cas, on parle d’un moteur 3.0 V6 biturbo, de 340 ch associé à un moteur électrique de 128 ch, pour une puissance combinée de 450 ch. Dans le second, les chiffres (et la consommation …) sont plus impressionnants. C’est un biturbo de 6,0 W12 litres avec 635 ch de puissance qui est capable de faire monter ce SUV de 2,5 tonnes à 100 km / h en seulement 3,9 secondes.

L’autre côté du luxe

Avec 550 chevaux et 770 Nm de couple maximal, ne vous attendez pas à une consommation modérée. Il est peu probable que l’ordinateur de bord charge moins de 15 l / 100 km, et si vous souhaitez utiliser toute la puissance de feu de cette Bentley, doublez ce chiffre.

En plus de la consommation, nous avons aussi le prix. Il y a 307 mille euros de pur luxe… luxe et taxes. La charge fiscale sur cette Bentley Bentayga V8 s’élève à 80 mille euros. Heureusement, ce SUV anglais vaut chaque euro. Surtout dans cette version First Edition (une option qui coûte 39 000 euros) et qui lui donne un intérieur encore plus frappant.

Pouvons-nous sortir de la route?

Notre unité était équipée du système All Terrain (4440 euros) qui ajoute plusieurs modes de conduite hors route (neige, boue, glace, saleté, etc.). Nous avons également un système de traction intégrale très compétent.

Ainsi, nous pouvons même alimenter. Mais la vérité est que cela ne convient pas. Les magnifiques roues de 22 pouces de cette unité ne méritent pas beaucoup de tests de terrain exagérés. Peut-être vaut-il mieux rester sur les routes d’accès à notre propriété.

C’est peut-être la beauté des SUV de luxe comme cette Bentley Bentayga V8. Ils se tiennent aussi bien à la porte d’un domaine de l’Alentejo qu’à la porte du Myriad by SANA – à qui nous remercions toute la collaboration. Si ce n’est pas de la polyvalence, je ne sais pas ce que sera. Cher et exclusif, mais polyvalent.