Le directeur de la réunion des amis explique l’absence de Paul Rudd

« Friends: The Reunion » est enfin disponible sur le catalogue HBO Max, mettant en vedette les six acteurs principaux partageant leurs meilleurs souvenirs de la série en compagnie de certains des personnages de soutien les plus mémorables de la production.

Cependant, les fans n’ont pu s’empêcher de souligner la grande absence de Paul Rudd ou Cole Sprouse, un sujet dont Ben Winston, directeur de cette émission spéciale télévisée, a partagé quelques mots lors d’une récente conversation avec The Wrap: «Nous ne pouvions pas apporter tout cela parce que ce n’était que 1 et 43 minutes. Et vous devez faire attention, le noyau central du programme devait être les six membres de la distribution ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Peaky Blinders’: Cillian Murphy se souvient d’Helen McCrory avec émotion

Donc, vous ne pouvez pas avoir trop de camées parce que, bien sûr, il y a des centaines de personnes incroyables qui ont été sur « Friends » au fil des ans. Malheureusement, nous n’avons pas pu ajouter tout le monde.

« Friends: The Reunion » mettait en vedette Jennider Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, qui ont été rejoints par des membres de la distribution tels qu’Elliot Gould, Tom Selleck, Reese Witherspoon et Thomas Lennon.

Ce rassemblement spécial a également réuni des célébrités qui ont partagé avec le casting leur grand amour pour la série, notamment David Beckham, Justin Bieber, BTS, Cara Delevigne, Lady Gaga, Kit Harrington, Mindy Kaling et James Corden.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Des amis créateurs parlent du manque de diversité de l’émission

« Vous savez, nous avons invité des personnes qui ne pouvaient pas se présenter », a déclaré Winston à propos des invités de la spéciale. « C’est une période difficile pour faire de la télévision maintenant parce que, vous savez, certaines personnes ne pouvaient pas voler à l’international, d’autres étaient dans d’autres programmes ou tournages de films, certains sont dans des bulles de choses », a conclu le producteur.