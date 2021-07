Aubrey Anderson-Emmons de Modern Family devient virale sur TikTok alors que les fans ne peuvent pas croire à quel point elle a grandi

Aubrey Anderson-Emmons est apparue pour la première fois dans le rôle de Lily dans Modern Family à l’âge de quatre ans.

Aubrey Anderson-Emmons reprend TikTok et Famille moderne les fans réalisent à peine l’âge de l’actrice de Lily.

Quiconque a déjà regardé un épisode de Famille moderne sait que Lily est une icône. Non seulement elle est la fille de Mitchell et Cameron, mais elle est aussi une légende sarcastique qui vole régulièrement la vedette dans toutes ses scènes. Entre 2011 et 2020, Lilly a été jouée par Aubrey Anderson-Emmons et, depuis la fin de la série, Aubrey est devenue une star virale de TikTok.

Les vidéos TikTok d’Aubrey accumulent régulièrement des millions de vues et les gens ne peuvent pas croire à quel point l’enfant star a grandi maintenant.

Quel âge a Lily de Modern Family ?

Aubrey Anderson-Emmons de Modern Family devient virale sur TikTok car les fans ne peuvent pas croire à quel point elle a grandi. Photo : @aubreyandersonemmons via TikTok, ABC

Aubrey Anderson-Emmons a 14 ans. Son anniversaire est le 6 juin 2007 et elle utilise les pronoms she/they. Quant à leur compte TikTok (@aubreyandersonemmons), Aubrey compte actuellement plus de 683 000 abonnés et ils publient souvent des vidéos en synchronisation labiale avec des chansons et en relevant des défis TikTok avec des amis. La biographie d’Aubrey se lit comme suit : « J’ai déjà joué à Lily. J’ai toujours été Aubrey. »

Étant donné que beaucoup de gens considèrent encore Aubrey comme l’enfant de quatre ans qu’elle avait lorsqu’elle est apparue pour la première fois dans Famille moderne, ses vidéos reçoivent régulièrement des commentaires de fans qui sont choqués par son âge actuel et le temps qui s’est écoulé depuis sa première apparition dans Famille moderne.

Sous l’une des dernières vidéos de synchronisation labiale d’Aubrey, un adepte a écrit: « OMG I’M GETTING OLD », et une autre personne a ajouté: « Ur so cool! »

Pour reprendre les mots immortels de Victoria Justice, je pense que nous vieillissons TOUS.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂