K-Pop et TikTokers Flood MAGA March Hashtag avec Pancake Memes

Pourquoi tout le monde prend-il des photos de ses crêpes le 14 novembre? La poussée des crêpes sur les réseaux sociaux a plus à voir avec la pêche à la traîne du #MillionMAGAMarch que l’amour des glucides.

Une fois de plus, les fans de K-pop et les TikTokers ont repris de manière créative un autre événement Donald Trump en inondant les médias sociaux de photos de crêpes et du hashtag de la marche Trump. L’acteur Shea Depmore a développé un site pour mener la charge, en utilisant mapa2020.com.

Au lieu du Million MAGA March, Depmore suggère le «Million Pancake Brunch». Elle appelle à «des antiracistes, des K-pop, des sorcières et des gens cool d’Internet» pour remplir le hashtag de crêpes. Elle ajoute que le groupe ne fera pas de contre-protestation en personne, mais publiera plutôt des photos de crêpes du matin ou des images de stars de la K-pop mangeant des crêpes. Le troll de crêpes est destiné à rappeler aux fans de Trump que Joe Biden a renversé une multitude d’États en sa faveur.

Les crêpes des réseaux sociaux prennent le dessus

Le hashtag comportait une multitude de mèmes de crêpes alléchants et amusants. “Crêpes de maïs bleu! Merci à la Nation Navajo pour avoir aidé à flip AZ !!! » une personne a partagé sur Twitter.

«Quand je vous retourne, nous retournons. GA et AZ, je vous vois », a déclaré une autre personne avec Crêpes couvert de fraises, myrtilles et chantilly. Une autre personne ajoutée, « Mmmmm… Rouge, blanc et myrtille… »

Une personne a utilisé une photo de Melania Trump profitant d’une pile de flapjacks. « Melania Trump veut aussi manger des crêpes », l’utilisateur de Twitter légendé la photo. Certaines personnes ont utilisé un jeu de mots avec leur message. «Voter les crêpes aux bleuets comme les meilleures», une personne a écrit. «J’ai été Biden mon temps avec une tasse de Joe avant le petit déjeuner. Ne m’en parle pas, ok? Ils sont faits maison.

Un autre mème présentait la photo emblématique de John Candy dans le film Oncle Buck où il retourne une crêpe de la taille d’un îlot de cuisine. «Je vais prendre 306, s’il vous plaît», la personne posté. “Faites à nouveau des crêpes d’Amérique! Tout comme la présidence de Trump… les gens s’attendaient à la grandeur, ont un gâchis à moitié cuit », une autre personne partagé avec une photo de crêpes et le mot «attentes».

La pêche à la traîne est facile

Ce n’est pas la première fois que les médias sociaux perturbent un événement Trump. TikTokers et K-pop stans ont également remporté un rassemblement Trump à Tulsa, Oklahoma en juin. Sachant que Trump a envie d’une foule immense, les aficionados des médias sociaux ont commandé autant de billets gratuits que possible pour le rassemblement de Trump à Tulsa, puis ne se sont pas présentés. La farce s’est propagée tranquillement au sein de la communauté alors que Trump anticipait un stade bondé de fans, malgré la pandémie mondiale.

« Il s’est répandu principalement à travers Alt TikTok – nous l’avons gardé du côté calme où les gens font des farces et beaucoup d’activisme », a déclaré YouTuber Elijah Daniel au New York Times. «K-pop Twitter et Alt TikTok ont ​​une bonne alliance où ils se diffusent très rapidement des informations. Ils connaissent tous les algorithmes et comment ils peuvent booster les vidéos pour arriver là où ils le souhaitent. »

Les farceurs ont supprimé des messages pour garder le plan secret. Le rallye a finalement été raté avec 17 000 billets commandés par TikTokers. Le stade a été conçu pour accueillir 19 000 participants.