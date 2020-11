Pourquoi le réalisateur de Mank, David Fincher, a vraiment accepté un accord Netflix exclusif de 4 ans

Il y a quelques années à peine, Netflix et le streaming en ligne, en général, étaient considérés comme le cinéma du pauvre. À cette époque, Netflix était surtout connu pour avoir produit des comédies d’Adam Sandler et des films de liste b qui n’obtenaient aucun acheteur ailleurs. Maintenant, Martin Scorsese, Spike Lee et de nombreux autres cinéastes réputés ont conclu des accords avec Netflix pour produire du contenu pour le géant du streaming. La dernière royauté cinématographique hollywoodienne à rejoindre leurs rangs est David Fincher, qui a parlé de son accord avec Netflix au magazine français Premiere, comme le rapporte The Playlist.

« Oui, j’ai un accord d’exclusivité avec [Netflix] pendant encore quatre ans. Et en fonction de Mankà la réception, soit j’irai les voir penaud en leur demandant ce que je peux faire pour me racheter, soit je prendrai l’attitude du connard arrogant qui aura besoin de faire d’autres films en noir et blanc. [Laughs] Non, je suis ici pour leur livrer un «contenu» – quoi que cela signifie – susceptible de leur apporter des spectateurs, dans ma petite sphère d’influence. «

Fincher a été impliqué dans la montée en puissance de Netflix depuis le début, avec 2013 Château de cartes, qu’il a produit, aux années 2017 Mindhunter série, au dernier film de Fincher Mank, qui fera ses débuts sur Netflix un mois après sa sortie en salles. Le nouvel accord est quelque chose d’encore plus collaboratif, et selon Fincher, il s’est inscrit avec Netflix pour augmenter sa production créative.

«J’ai signé cet accord Netflix aussi parce que j’aimerais travailler comme Picasso peint, essayer des choses très différentes, essayer de casser la forme ou de changer de mode de fonctionnement. J’aime l’idée d’avoir un travail. Et oui, j’avoue que c’est étrange, après 40 ans dans ce métier, de n’avoir que 10 films à mon actif. Enfin, 11, mais 10 que je peux dire sont les miens. Oui, objectivement, c’est un constat assez terrifiant. «

Alors que sa réputation comme l’un des meilleurs réalisateurs d’Hollywood est restée intacte au fil des ans, la quête de perfection de Fincher a également ralenti sa production dans une mesure considérable. Ce nouvel accord signifie-t-il donc que nous aurons beaucoup plus de films de la Club de combat et Le réseau social auteur? Espérons que la réponse sera oui. Mais ne vous attendez pas à ce que Fincher commence à plaire à la foule à gauche et à droite. Dans une interview séparée avec Total Film Magazine, le cinéaste a critiqué Hollywood pour son tarif prévisible.

« À moins que vous ne fassiez un film de tente avec un composant Happy Meal, personne n’est intéressé … Il n’y a vraiment que deux saisons pour les films. Il y a ‘l’été en spandex’ et il y a ‘l’hiver d’affliction’. Vous faites votre film pendant l’une des deux saisons. Et si vous manquez, vous tomberez dans l’une de ces deux autres saisons, qui sont en principe des dépotoirs. Est-ce que cela a du sens? «

Il semble donc que Fincher cherchera à intensifier sa production dans les années à venir, mais il restera fidèle à ses sensibilités uniques de narration qui ont fait du cinéaste une vedette de l’industrie toutes ces années. C’est une excellente nouvelle pour ses fans et ses téléspectateurs qui veulent quelque chose de différent des films de super-héros et des Oscars. Cette nouvelle provient de The Playlist avec des reportages supplémentaires provenant de Games Radar.

Sujets: Mank, Netflix, Streaming