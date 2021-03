Bentley Bentayga Mulliner. Encore plus exclusif avec 26 couleurs de plus et plus de 100 revêtements

LE Bentley Bentayga est l’un des SUV les plus luxueux que l’argent puisse acheter et vient de devenir encore plus exclusif, grâce aux nouvelles options de personnalisation proposées par Mulliner.

La division de personnalisation de la marque Crewe au Royaume-Uni a ajouté à son portefeuille la Bentayga, devenant disponible pour tous les modèles du catalogue Bentley.

Désormais, tous les propriétaires de nouveaux spécimens Bentayga auront accès à des centaines de combinaisons différentes qui vous permettront de personnaliser chaque spécimen dans les moindres détails.

Comme avec d’autres modèles du fabricant britannique, il est possible de personnaliser le Bentayga Mulliner avec plus de 100 revêtements différents, différents tons de bois et même des coutures personnalisées dans des tons contrastés.

Les coutures de Bentayga sont fabriquées à la main par une seule personne, un processus minutieux qui prend 44 heures.

Selon Bentley, 27 couleurs de cuir sont disponibles pour décorer l’habitacle, qui peuvent être combinées entre elles pour un look encore plus audacieux et plus exclusif.

Les clients peuvent ajouter des détails afin de personnaliser davantage l’expérience au volant de ce SUV de luxe, car il est possible de graver un nom ou un symbole sur le seuil, éclairé – sur l’appui-tête des sièges ou sur le tableau de bord.

Aussi l’image projetée au sol lorsque les portes sont ouvertes peut être entièrement personnalisée, que ce soit avec une image, des graphiques ou même du texte. Il en va de même pour le protège-clé qui, en plus du blason de la marque Crewe, peut également être décoré d’une inscription de votre choix.

Le seuil de porte peut être personnalisé avec des lettres lumineuses.

Pour l’extérieur, la marque britannique propose 26 couleurs différentes, réparties entre des tons unis, métalliques et satinés. Ces couleurs rejoignent la palette «usine» proposée par Bentley, qui est déjà l’une des plus étendues de l’industrie automobile.

Dans l’hypothèse où aucune de ces couleurs n’arriverait à convaincre ses futurs clients, Bentley garantit qu’il est possible d’aller plus loin. Mulliner est capable de recréer pratiquement toutes les couleurs existantes, le tout grâce à un Logiciel système de reconnaissance des couleurs qui analyse la composition de chaque échantillon.

Le prix de chacune de ces personnalisations reste à confirmer, car il s’agit d’un service pratiquement sur mesure, presque comme s’il s’agissait d’un costume / robe haute couture. Mais quand même, il est important de se rappeler que la Bentley Bentayga V8 est disponible au France avec des prix à partir de 242 000 euros et que Guilherme Costa l’a déjà conduite.

Voir la vidéo: