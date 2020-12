La fin des aventures effrayantes de Sabrina a expliqué: Qu’est-il arrivé à Sabrina et Nick?

Qu’est-il arrivé à Sabrina et Nick? Et comment la fin aurait-elle mis en place Chilling Adventures of Sabrina saison 5? Voici votre explicatif. [Spoilers ahead!]

Eh bien, c’est fini. Aventures effrayantes de Sabrina La partie 4 est tombée sur Netflix, clôturant une fois pour toutes l’histoire de la majorité pour Sabrina Spellman.

Au cas où tu n’aurais pas déjà entendu, Sabrina a été annulé chez Netflix plus tôt cette année, ce qui signifie que nous ne verrons pas ce qui se serait passé dans la partie 5 déjà en cours. Riverdale Crossover, prétendument.) Heureusement, la partie 4 résume parfaitement toute la série, mais avec une conclusion dévastatrice qui ne manquera pas de diviser les fans et les téléspectateurs occasionnels.

Si vous avez déjà regardé le dernier épisode de Sabrina Partie 4 et besoin d’une explication sur ce qui vient de se passer, vous êtes au bon endroit. Voici la répartition de ce qui est arrivé à Sabrina, Nick et le reste des personnages.

Si vous n’avez pas encore regardé le dernier épisode de Sabrina Partie 4, ajoutez cette page à vos favoris, fermez l’onglet, regardez-la, puis revenez! Il y a de gros spoilers à venir!

Comment se termine Chilling Adventures of Sabrina Part 4? Image: Netflix

Qu’arrive-t-il à Sabrina à la fin de Aventures effrayantes de Sabrina?

Au début de l’épisode, Sabrina Morningstar éclate à travers le miroir magique de Sabrina Spellman après avoir échappé à The Endless. Elle prévient Spellman de The Void qui approche rapidement et meurt dans les bras de Spellman.

Plus tard, Spellman décide d’entrer dans The Void dans le but de le piéger à l’intérieur de la boîte de Pandore, qu’elle a maintenant en sa possession. Elle écrit une note à sa famille et entre dans The Void, se sacrifiant essentiellement pour l’humanité.

Spellman parvient presque à piéger tout le Vide jusqu’à ce qu’Ambrose, Nick, Hilda et Zelda rappellent son âme de The Void. Le corps de Spellman reste coincé dans The Void avec Pandora’s Box, tandis que l’âme de Spellman est placée dans le corps de Morningstar.

Lilith surprend plus tard Sabrina parler à Nick et raconte au Seigneur des Ténèbres ce qui est arrivé à sa fille. Lui et Caliban se dirigent ensuite vers le royaume des mortels pour bannir l’âme de Spellman et ramener le corps de Morningstar en enfer pour son enterrement royal.



Qu’arrive-t-il à Sabrina Spellman et Sabrina Morningstar dans CAOS Partie 4? Image: Netflix

Le 17e anniversaire de Sabrina, Lucifer et Caliban apparaissent à l’extérieur de la morgue de Spellman avec une armée de mineurs (y compris le père de Harvey). Ils tentent de tuer Sabrina Spellman un par un, mais elle les fait disparaître quand ils s’approchent d’elle. Il s’avère que Sabrina a maintenant une partie de The Void dans son âme et est capable d’envoyer des gens là-bas.

Dans le but de protéger tout le monde, Sabrina s’exile dans les montagnes de la folie. Le père Blackwood la trouve là-bas et la convainc qu’il peut l’aider à contenir The Void.

Deux semaines plus tard, Ambrose, Roz, Prudence et Agatha se présentent pour sauver Sabrina et découvrent que Blackwood envisage de la tuer. Elle refuse leur aide et envoie Roz et Prudence à The Void. Pendant ce temps, Nick revient de The Void avec le corps de Sabrina Spellman et la boîte de Pandore.

Toute l’équipe affronte Blackwood et lui propose de lui donner la boîte de Pandore (contenant la majeure partie de The Void) en échange de Sabrina (et sa petite partie de The Void). C’est un piège et il finit par être aveuglé.



Comment Sabrina meurt-elle dans Chilling Adventures of Sabrina? Image: Netflix

Comment Sabrina meurt-elle Aventures effrayantes de Sabrina?

Sabrina révèle alors que pour ramener tout le monde, elle devra encore se sacrifier. Zelda ouvre Sabrina pour drainer The Void (c’est la substance blanche laiteuse que nous voyons à la place du sang) et ouvrir la porte. Ambrose et Harvey se dirigent vers The Void pour trouver tout le monde et les ramener.

Finalement, cela prend trop de temps et Sabrina commence à faire ses adieux. Tout le monde parvient à revenir, mais au moment où Nick revient, Sabrina meurt. Sabrina Spellman et Sabrina Morningstar sont ensuite enterrées l’une à côté de l’autre dans le royaume des mortels et une statue est ressuscitée à l’Académie des arts invisibles en leur honneur.

Ailleurs, Prudence tue Blackwood avec une tronçonneuse. Lilith poignarde le Seigneur des Ténèbres, boit son sang céleste et le bannit dans le royaume des mortels. Caliban est laissé dans The Void. Hilda revient avec Zelda et Ambrose. Et Mary Wardwell continue de diffuser l’Eldritch Gospel de Blackwood.

Qu’arrive-t-il à Nick à la fin de Aventures effrayantes de Sabrina?

Dans la dernière tentative de Sabrina pour arrêter The Void, elle dit à Nick d’ouvrir la boîte de Pandore dans The Void et de la fermer à temps pour revenir avant que le portail ne se ferme pour toujours. Il parvient à le faire, piégeant The Void une fois pour toutes. Mais Sabrina meurt au moment de son retour.

Dans la scène finale, il est révélé que Nick est mort après avoir nagé dans la mer des douleurs après la mort de Sabrina. Il s’est noyé après avoir été pris dans un «méchant ressac».



Sabrina et Nick se retrouvent-ils ensemble dans Chilling Adventures of Sabrina? Image: Netflix

Sabrina et Nick se retrouvent-ils ensemble?

Hé bien oui. Techniquement. Ils ont fini par devenir Fin du jeu, mais pas de la manière dont les fans du couple auraient aimé ou attendu.

Bien que les fans espèrent voir Sabrina et Nick survivre aux Terreurs Eldritch et vivre leur vie dans le royaume des mortels sans être dérangés et sans interruption, le couple a fini par se retrouver dans The Sweet Herfter.

Après leur mort, ils sont réunis dans l’au-delà («pour toujours et à jamais») et partagent un baiser dans la scène finale de la série.

Que signifiait la fin Sabrina saison 5?

Sabrina La partie 4 avait déjà été écrite et filmée avant que Netflix n’annule la série en juillet 2020, et les acteurs et l’équipe ne savaient pas si ce serait leur dernière saison ou non.

Étant donné que le coureur de spectacle Roberto Aguirre-Sacasa tease la partie 5 (« La guerre des sorcières ») lorsque la nouvelle d’annulation a été annoncée, il semble que le destin de Sabrina et Nick ne se soit peut-être pas arrêté là. Si le spectacle avait continué, Nabrina serait-elle revenue d’une manière ou d’une autre dans le royaume des mortels? Sabrina aurait-elle exploré son côté céleste?

La forte concentration sur Mary Wardwell répandant l’Eldritch Gospel de Blackwood soulève également quelques questions. Était-ce l’histoire vraie ou écoutions-nous (et regardions-nous donc) une version modifiée des événements inventée par Wardwell elle-même?

Jusqu’à présent, aucun détail n’a été divulgué sur ce qui se serait passé si l’émission n’avait pas été annulée, mais il n’y a aucun moyen Aventures effrayantes de Sabrina aurait pu continuer sans Sabrina, non?

