F9 contre. Venom 2 dans une bataille de date de sortie d’été, lequel vous rapporte votre argent?

Dans le dernier épisode de remaniement de la date de sortie, le très attendu Rapide et furieux La suite, Fast & Furious 9, a maintenant été déplacée au 25 juin, une date qui le met en face-à-face avec la suite de la bande dessinée Venom: Que le carnage soit. Cela a laissé le public dans un dilemme, les fans des deux franchises se rendant sur les médias sociaux pour débattre de celui qui vaut le plus un voyage au cinéma.

F9 contre Venom 2? Allez. Je vis ma vie un quart de mile à la fois, je ne sais pas ce que tout le monde fait. – Jon Lindemann (@MrDiamondJ) 5 mars 2021

Bien sûr, alors que certains sont convaincus que F9 gagnera cette course en particulier, d’autres sont tout aussi sûrs que le retour de Venom dominera facilement.

Venom 2 se prépare à détruire F9 au box-office pic.twitter.com/WDALpRWSXF – TheDoctorX11 (@ TheDoctorX11) 4 mars 2021

Réalisé par Justin Lin, F9 va reprendre avec Dom Toretto de Vin Diesel qui mène désormais une vie tranquille hors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian. Bien sûr, le danger n’est jamais trop loin, se cachant toujours juste au-dessus de leur horizon paisible, et cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Le Rapide et furieux La famille doit à nouveau unir leurs forces pour arrêter un complot bouleversant mené par le jeune frère de Dom, Jakob, un assassin mortel, qui travaille avec leur vieil ennemi Cipher et qui organise une vendetta personnelle contre Dom. Bien que cela ressemble beaucoup à des affaires comme d’habitude pour Dom et sa famille bien-aimée, c’est clairement quelque chose que certains cinéphiles ont hâte de voir.

FF9 100% mon colocataire n’en a jamais vu et en ce moment je lui montre la série qu’il adore à quel point ces films sont amusants et stupides, j’ai hâte de voir ce qu’il en pense une fois que nous serons arrivés à F5 – Ricky Rodriguez (@ricky_llr) 4 mars 2021

En fait, l’attrait de F9 en comparaison à Venin 2 suffit même à convaincre les rares qui n’ont jamais rempli leurs globes oculaires avec un Rapide et furieux film.

Je n’ai jamais vu un seul film FF à @netflixnswillC’est dommage, mais je regarderais F9 six fois avant de perdre un moment à regarder Venom 2. #Rapide et furieux# Venom2https://t.co/tfL7vH5UJu – Suivez @ livestream4cure (@NikolisKitchen) 4 mars 2021

Beaucoup de ceux qui soutiennent Venom: Que le carnage soit considérez cela comme une insulte qu’il y ait des gens qui pensent F9 sera mieux que la suite de Sony.

Quiconque pense que F9 va être meilleur que Venom 2 est délirant https://t.co/mRL31nzfMY – Brock (@lethalprotxctor) 4 mars 2021

La première Venin a présenté au public le journaliste de croisade de Tom Hardy, Eddie Brock, qui est involontairement fusionné avec un extraterrestre symbiotique aux capacités mortelles et au caractère réel. Les deux partagent un lien particulier, mais au fil du film, cela devient une bromance inter-espèces inspirante pour les âges. La prochaine suite du réalisateur Andy Serkis, Venom: Que le carnage soit, ramènera Woody Harrelson, qui est apparu très brièvement dans une scène post-crédits Venom en tant que criminel meurtrier Cletus Kasady. Un tueur en série psychotique incarcéré depuis un certain temps, le film trouvera Kasady obtenir son propre symbiote extraterrestre, et ensemble, ils deviendront le méchant supervillain connu sous le nom de Carnage.

Malheureusement pour Venin fans, les rapports ont déjà affirmé que le film est « sur le point de changer ». Quelque chose qui laisserait sans aucun doute beaucoup de fureurs.

Quand les gens disent que F9 sera meilleur que Venom 2 https://t.co/ghKWsAREbi – Messie Turpin (@MessiahTurpin) 5 mars 2021

Alors que ces deux armées s’affrontent, il y a les chanceux au milieu, qui sont juste ravis d’avoir deux énormes superproductions ouvertes le même jour. Peut-être même un peu trop excité …

Venom 2 et F9 le même jour?! Oh mon.. pic.twitter.com/q43Wdpjx9U – MJ (@velascoamj) 5 mars 2021

Quel que soit le côté sur lequel vous tombez, un fan a sans doute trouvé la solution la plus simple à ce problème impossible.

Probablement ni – Patrick Nestor III (@PattyNest) 4 mars 2021

Avec les deux films se regardant, nous devrons simplement attendre et voir si Venom: Que le carnage soit cédera au son des moteurs qui tournent F9. Pour l’instant, les deux F9 et Venom: Que le carnage soit devraient sortir en salles le 25 juin 2021. L’actualité de F9 La modification de la date de sortie a été initialement signalée par Variety.

Désolé dom, il va y avoir un carnage. pic.twitter.com/V8DVY9lY0y – mo (@mofromyt) 4 mars 2021

Venom 2 haut la main, je peux quoi pour que f9 arrive à la télévision. https://t.co/hjGsav9LP1 – Constantine (@XSlevenKelevraX) 5 mars 2021

Matin = F9 Nuit = Venom 2 Pas de problème 👍 https://t.co/cdbEUC1Tfi – 𝑴𝒓𝕮𝖍𝖊𝖇𝖎 (@ SebastianCHebi2) 4 mars 2021

Venom 2 et F9 sortent maintenant le même putain de week-end? pic.twitter.com/mfQxF0qpBa – Marctimus PRIME (@ MarcLew51070861) 5 mars 2021

Je n’ai jamais vu aucun des films Fast & Furious, mais j’ai vu Venom et c’était terrible. Donc, je suppose que F9 par défaut. – Crap_Locker (@Crap_Locker) 4 mars 2021

Il est ridicule que le film basé sur une bande dessinée sur un symbiote cognitif qui s’attache à quelqu’un et lui donne des super pouvoirs soit le plus réaliste des deux films. – Brad Stromberg (@ BradAStromberg1) 4 mars 2021

putain de venin 2 et f9 sortant le même jour, ce serait une double fonctionnalité incroyable – Antifa Lockheart (@beanjamin___) 5 mars 2021

F9, je suis un peu intéressé par Venom 2 mais je pense que F9 sera le meilleur film. https://t.co/VXALwwfU4k – Matt Albrecht (@ MattAlbrecht10) 4 mars 2021

