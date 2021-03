Netflix publie la bande-annonce de Lupin Part 2 avant sa sortie

Le thriller mystère français à succès met en vedette Omar Sy. Le joueur de 43 ans, qui a joué dans les goûts de Monde jurassique et X-Men: Days of Future Past, joue Assane Diop.

Diop est le fils d’un immigrant sénégalais, qui utilise comme inspiration le gentleman voleur de renommée mondiale – et maître du déguisement – Arsène Lupin.

Vingt-cinq ans plus tard, Assane cherche à se venger de la famille Pellegrini, utilisant son charisme et sa maîtrise du vol, du subterfuge et du déguisement pour dénoncer les crimes d’Hubert.