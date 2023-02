Série The Last of Us : à quand l’épisode 6 ? Guide des épisodes

Lancement et première de The Last of Us

Dates et heures

Qui diffuse The Last of Us ?

Quand les conséquences individuelles de la Le dernier d’entre noussérie sortie ? Dans notre aperçu, vous pouvez trouver toutes les dates des différents épisodes.

The Last of Us : Combien y a-t-il d’épisodes ?

La première saison de la série HBO « The Last of Us », basée sur le jeu vidéo du même nom de Sony et du développeur Naughty Dog, débutera début 2023. La série est produite par Sony Pictures Television et PlayStation Productions. Il s’agit de la première adaptation en jeu vidéo de HBO.

Nombre d’épisodes du dernier d’entre nous

Combien d’épisodes aura The Last of Us ? La première saison de la série HBO comprend un total de neuf épisodes, qui sont publiés chaque semaine. En conséquence, nous recevons un nouvel épisode tous les sept jours. La finale de la saison aura donc lieu le lundi 13 mars 2023 au lieu de.

A quelle heure apparaissent les épisodes ? Aux USA, le début du premier épisode aura lieu le 15 janvier 2023 au lieu de. En Allemagne, la première saison sera donc dans la nuit du 15 au 16 janvier à OUAH (l’ancien Sky Ticket) activé. À partir de mars 2023, la nouvelle série sera également diffusée sur Sky Atlantic.

A quand la sortie du prochain épisode de The Last of Us ?

Les épisodes individuels vont commencer comme suit:

Saison 1 Episode 1 : Quand tu es perdu dans le noir – 16 janvier 2023

Saison 1 Episode 2 : Infecté – 23 janvier 2023

Saison 1 Episode 3 : Aime-moi comme je le veux – 30 janvier 2023

Saison 1 Episode 4 : Personne ne nous trouvera – 6 février 2023

Saison 1, épisode 5 : à déterminer – 11 février 2023 (Reporté en raison du Super Bowl)

A quand l’épisode 6 ?

Saison 1, épisode 6 : à déterminer – 20 février 2023

Saison 1, épisode 7 : À déterminer – 27 Février 2023

Saison 1, épisode 8 : À déterminer – 6. Mars 2023

Saison 1, épisode 9 : À déterminer – 13. Mars 2023

Combien y aura-t-il de saisons ? Il se tient officiellement pas encore fixé. Mais peut-être a-t-il Premier ministre de la province de l’Alberta au Canada lors d’un grand discours blablaté. Il s’agissait en fait de l’avenir de la région. Entre autres, la première saison de la série HBO a été tournée en Alberta. Si le premier ministre Jason Kenney est correctement informé, il pourrait jusqu’à huit saisons sera le environ 200 millions de dollars américains par an couler dans les caisses.

Combien de temps dure un épisode de The Last of Us ?

La séquence d’ouverture sera de HBO Latino Il est donné à 85 minutes et dure donc près d’une heure et demie – ce qui correspond à peu près à la durée d’un long métrage. Les autres épisodes se stabiliseront probablement à une durée d’environ 60 minutes.

De quoi parle The Last of Us ?

La première saison de la série couvre les événements du premier jeu The Last of Us. Le cadre est l’Amérique dans un futur proche, qui est frappée par une épidémie fongique dévastatrice. L’infection fongique affecte le cerveau de ses victimes, les transformant en mutants agressifs (appelés Runners, Stalkers, Clickers et Bloaters) à mesure que leur corps se détériore progressivement.

En tant que téléspectateurs, nous suivons les deux protagonistes Joel et Ellie dans leur dangereux voyage à travers les États-Unis à moitié détruits.

Les acteurs jouent les rôles principaux dans la série The Last of Us Pedro Pascal (« Game of Thrones », « The Mandalorian ») comme Joel et Bella Ramsey (« Game of Thrones ») comme Ellie. Plus d’infos sur la série HBO tu rentres dans ce post.