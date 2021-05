Des images de James Charles filmant des parties du clip vidéo ont fait surface, mais elles ont été supprimées de la version finale.

James Charles devait à l’origine apparaître dans le clip vidéo de Bella Poarch « Build a Bitch », cependant, elle a coupé ses scènes.

La semaine dernière (14 mai), la star de TikTok Bella Poarch a sorti son premier single «Build a Bitch». La chanson a immédiatement grimpé dans les charts du monde entier et le clip a actuellement été visionné plus de 52 millions de fois sur YouTube uniquement. Non seulement cela, mais le visuel présente également des apparitions d’invités d’autres stars des médias sociaux, notamment Bretman Rock et Mia Khalifa.

Maintenant, des images ont fait surface qui montrent James Charles en train de filmer des scènes pour la vidéo qui n’ont pas été utilisées dans le montage final.

Bella Poarch a coupé James Charles de sa vidéo Build a Bitch. Photo: @bellapoarch via Instagram, @zilbersteve via TikTok

Au cours du week-end, l’utilisateur de TikTok Zilber Steve a partagé une vidéo TikTok avec la légende: « Je ne suis pas sûr que la moitié de ces acteurs nomme mais je reconnais @bellapoarch, j’ai hâte de voir ça !!!! » Les fans ont vite compris que la vidéo prise par Zilber était celle de Bella filmant un TikTok sur le tournage de ‘Build a Bitch’. Cependant, ce n’est pas seulement Bella dans la vidéo. James Charles est également en costume.

Les fans ont également remarqué depuis qu’il y a un clip flou dans la vidéo finale qui semble être James dans le même costume, tenant la main de la star de TikTok Larray. En d’autres termes, il semble que James était censé être dans la vidéo mais a été coupé.

Bella et James ont souvent collaboré sur des vidéos TikTok et sont apparus sur les pages de médias sociaux de l’autre dans le passé.

Bella n’a pas encore commenté la raison pour laquelle James a été retiré de la vidéo. Cependant, il semble probable que cela soit lié aux allégations d’inconduite sexuelle contre James. Plusieurs garçons de moins de 18 ans ont déclaré que James leur avait envoyé des messages inappropriés et James s’est depuis rendu sur YouTube pour publier une vidéo « Holding Myself Accountable ».

Dans la vidéo, James dit qu’il prend «l’entière responsabilité» des conversations Snapchat inappropriées avec deux jeunes de 16 ans. James dit que « ces conversations n’auraient jamais dû avoir lieu, à bout portant, point final. Il n’y a aucune excuse pour cela. »

