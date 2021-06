Dick Van Dyke, 95 ans, montre une séance d’entraînement dans son jardin alors qu’il « attend avec impatience 100 »

L’homme de 95 ans a été vu sur CBS This Morning en train de faire des redressements assis dans son jardin et de parler de son prochain jalon – le grand 100.

Ne montrant absolument aucun signe de ralentissement, Van Dyke – qui a joué le ramoneur Bert dans Mary Poppins et a également joué dans la suite Le retour de Mary Poppins sorti en 2018 – faisait des redressements assis rapides et avoir une conversation, ce qui est impressionnant en soi.

Au sol et travaillant ses abdos, la star a déclaré : « J’ai 95 ans et beaucoup de mes amis ne le feront pas », avant de préciser : « Le ventre est le noyau de tout votre corps. Si votre l’estomac est fort, tu es en forme. » Nous allons vous croire sur parole, Dick.

Ne s’arrêtant pas là, il a ajouté: « Alors, vous tous, les vieux là-bas, écoutez-moi. Je vous le dis, vous pouvez continuer. Je danse et chante toujours. »

Alors que de nombreuses personnes de son âge cèdent à la vieillesse, il semble qu’il refuse à tout prix. Il a poursuivi en disant que lorsqu’il a fait une brève apparition dans Le retour de Mary Poppins, il a choisi la danse la plus difficile après s’être vu proposer un choix de trois.

Il expliqua: « [They] m’a donné trois versions, et j’ai pris la plus difficile. J’ai dit : « Je veux celui-là ». Je devais prouver que je pouvais le faire. J’avais 91 ans, je pense. »