Alfie sera de retour dans la dernière saison de Peaky Blinders

1990, le retour en Coupe d'Europe Ce maillot fut porté lors de la saison 1990/1991 lors de laquelle l'OL terminait 5ème de Division 1 et se qualifiait à nouveau pour la Coupe d'Europe, 15 ans après sa dernière apparition et deux saisons seulement après son retour parmi l'élite. Le 24 mai 1991, lors de la 38ème et dernière journée, Aziz Bouderbala libérait tout le stade de Gerland en inscrivant le but de la victoire à un quart d'heure de la fin du match contre les Girondins de Bordeaux. Informations produit : Réplique du maillot de 1995-1996 T-shirt blanc manches courtes Composition :100% polyester Le mannequin mesure 1m85 et porte le maillot en taille M.