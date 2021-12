Batgirl Crew célèbre l’anniversaire de Brendan Fraser dans une vidéo de tournage

Brendan Fraser a célébré son 53e anniversaire vendredi, qui s’est également avéré être son premier jour sur le tournage de Fille chauve-souris et le co-réalisateur Adil El Arbi ont partagé une vidéo de début avec ses abonnés sur Instagram dans laquelle on le voit souhaiter un joyeux anniversaire à l’acteur et nous donnant également notre premier aperçu du méchant de Fraser… bien que pas exactement dans toute sa gloire. Fraser joue Firefly dans le film, un maître voleur qui utilise des effets de lumière extrêmement distrayants ou des lance-flammes excessifs pour échapper à ses scènes de crime, selon le moment où vous plongez dans ses origines de bande dessinée. Cependant, dans la vidéo partagée en l’honneur de son anniversaire, il ressemble plus à un horloger sans travail qu’à un super-vilain.

Fille chauve-souris met en vedette Leslie Grace dans le rôle de l’héroïne titulaire, jouant Barbara Gordon aux côtés de JK Simmons, le préféré de tous, dans le rôle de son père, le commissaire Jim Gordon, reprenant son rôle de Ligue des Justiciers. Alors que Grace tourne depuis un petit moment maintenant et que Fraser se lance également dans l’action, il a été récemment rapporté que Simmons ne tournerait pas ses scènes avant de rejoindre le tournage en Écosse en janvier.

Mais pour en revenir à Brendan Fraser, vous pouvez voir la vidéo partagée par Arbi ci-dessous, et bien que Fraser ne soit pas habillé en Firefly dans le post, le costume est probablement ce qu’il portera lorsqu’il n’est pas au milieu d’une grande séquence d’action. Nous dépensons de l’argent pour cette chemise à manches longues et ce tablier qui sont ignifuges.

Alors que les films DC arrivent rapidement et rapidement, avec The Batman, The Flash et Aquaman et le royaume perdu, Black Adam et Shazam ! La fureur des dieux tous à venir au cours des deux prochaines années avec d’autres, Fraser n’a pas été vu à l’écran beaucoup récemment, en particulier dans les grands blockbusters grand public comme son rôle précédent dans La momie la franchise. Cependant, il a déjà plongé dans le pool DC, fournissant la voix de Robotman dans la série HBO Max Patrouille du destin, qui entame maintenant sa quatrième saison après avoir terminé sa troisième plus tôt cette année.





Que son rôle dans Fille chauve-souris nous amènera à voir plus de l’acteur à l’écran est quelque chose que nous ne pouvons qu’attendre et voir, mais son nom a été lié à un certain nombre de projets à venir au cours des derniers mois, suggérant qu’il pourrait se diriger vers une sorte de renaissance de carrière . Alors que la star la plus connue pour ses rôles comiques s’attaque à quelque chose de nouveau dans Fille chauve-souris, jouer l’un des groupes emblématiques de méchants de DC, montrer sa gamme de talents est un moyen sûr d’obtenir des rôles plus juteux dans les années à venir. Comme de nombreux acteurs l’ont noté récemment, se diriger vers les dernières années d’une carrière semble offrir de moins en moins d’opportunités pour le moment, donc Fraser espère probablement laisser sa marque pendant qu’il le peut.

Il n’y a actuellement aucune date de sortie prévue pour Fille chauve-souris pour faire sa première apparition sur HBO Max, mais avec le tournage qui devrait clairement se poursuivre au début de l’année prochaine, il est peu probable que nous voyions le projet terminé avant la fin de 2022 au plus tôt.









