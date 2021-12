Stonewall Jackson, chanteur country de Grand Ole Opry, est décédé à 89 ans

Le musicien country Stonewall Jackson, qui a chanté sur le Grand Ole Opry pendant plus de 50 ans et a eu des succès n ° 1 avec « Waterloo » et d’autres, est décédé samedi après une longue bataille contre la démence vasculaire. Il avait 89 ans.

The Opry, l’émission de radio la plus longue de l’histoire, a annoncé la mort de Jackson dans un communiqué de presse.

Jackson, un guitariste, a joué sur l’Opry à partir de 1956 et figurait toujours dans la série en 2010. Son vrai nom était Stonewall, d’après le général confédéré Thomas « Stonewall » Jackson.

Selon WSMV-TV, le regretté Porter Waggoner présenterait Stonewall dans son émission en disant qu’il était venu à l’Opry « avec un cœur plein d’amour et un sac plein de chansons ».

« Waterloo » a été un succès dans les charts country et pop en 1959. Ses autres succès, principalement dans les années 1960, comprenaient « Don’t Be Angry », « BJ the DJ », « Why I’m Walkin' », « A Le temps des plaies ne peut pas effacer » et « Je me suis lavé les mains dans de l’eau boueuse ».

En 1971, il a enregistré sa version de « Me and You and a Dog Named Boo » de Lobo.

Au cours de sa carrière, Jackson a décroché 44 singles sur le palmarès country Billboard.

En 2008, à l’âge de 75 ans, il a réglé un procès fédéral pour discrimination fondée sur l’âge contre l’Opry. Il a affirmé que les responsables d’Opry avaient réduit ses apparitions à partir de 1998, et ont demandé 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 10 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs. Les termes du règlement n’ont pas été divulgués.

Jackson est né dans l’est de la Caroline du Nord et a grandi dans une ferme du sud de la Géorgie.

Le mentor de Jackson au début de sa carrière était la légende country Ernest Tubb, qui lui a acheté ses vêtements de première scène et l’a engagé comme première partie. Il a reçu le Ernest Tubb Memorial Award en 1997 pour ses contributions à la musique country, selon le site Web de Grand Ole Opry.

En 1991, il a publié en privé son autobiographie, « From the Bottom Up ».

