Bandes LED : 6 variantes différentes en comparaison

Les sources de lumière indirecte sont le succès pour la bonne ambiance dans la pièce. Les bandes LED offrent depuis des années des options créatives lorsqu’il s’agit de créer une atmosphère atmosphérique ou un éclairage lumineux. Ce qui s’est passé sur le marché ces derniers mois, nous vous le montrons ici en comparaison avec les modèles actuels.

Que ce soit au travail, à la table de jeu cool pour jouer ou dans la cuisine à la maison, les bandes LED sont polyvalentes. Selon le modèle, les fonctions vont de la commande vocale via une connexion WLAN à l’intégration dans la maison intelligente existante. Les prix varient considérablement. Nous vous présentons six modèles pour que votre endroit préféré soit bientôt parfaitement illuminé du plafond jusqu’au dos de votre téléviseur.

Gosund SL2 NiteBird 5m WiFi : bande LED avec commande vocale



Est-ce toujours une bande LED ?



Image : © Gosund 2022



En tant que fabricant de nombreux produits de maison intelligente, il était évident pour Gosund que même une bande LED de 5 mètres de long utiliserait votre accès WLAN. Cela apporte d’excellentes fonctions, telles que la commande vocale intégrée, sans aucun appareil supplémentaire. Au lieu d’utiliser une télécommande conventionnelle, le SL2 NiteBird est facilement contrôlé via Google Home, Alexa ou l’application Gosund.

Si vous souhaitez créer une lumière d’ambiance dans votre home cinéma ou votre chambre, cet ensemble est fait pour vous ! Cependant, cette bande LED ne fournira pas un éclairage complet de la cuisine ou du lieu de travail.

Vous devez clarifier avant d’acheter si vous avez vraiment besoin d’une longueur de 5 mètres. Si vous pouvez vous débrouiller avec moins de bandes LED, nous avons un ensemble plus petit pour vous ci-dessous comme conseil de prix.

Petits défauts de ce modèle : le mode d’emploi de la société chinoise pourrait certainement être meilleur. Et l’adaptateur WLAN permet d’économiser au détriment du prix, car il ne prend en charge que la bande 2,4 GHz. Malheureusement, si votre WLAN à la maison vous connecte à Internet via la bande de fréquence 5 GHz, vous et le SL2 NiteBird autrement convaincant ne deviendrez pas amis.

Spécifications techniques:

Longueur : 5 mètres

Spectre de couleurs : RVB, blanc, dimmable

Contrôle : application Gosund, commande vocale

Contrôle vocal : Alexa, Assistant Google

Type d’adhésif : kit comprenant du ruban adhésif

Recadrage : possible

Par contre + Commande vocale intégrée – Adaptateur WiFi : bande 2,4 GHz uniquement + Recadrage facile – Pas d’éclairage lumineux de la pièce + Contrôle via smartphone – Mode d’emploi avec faiblesses

Eve Light Strip : ambiance intelligente pour les fans d’iPhone



Le choix exclusif des utilisateurs Apple dans notre comparatif.



Image : © Ève 2022



Avec les produits de la société française Eve Systems, vous êtes au bon endroit si votre maison intelligente est à l’aise dans l’univers Apple. Eve est spécialisée dans les appareils Apple et le fait avec succès depuis 30 ans. La gamme de produits comprend également une bande LED intelligente, qui est facile à utiliser à la manière habituelle de l’iPhone et peut également être parfaitement intégrée dans le monde d’Apple en termes de design.

Ce n’est donc pas un hasard si l’Eve Light Strip est principalement contrôlé via le HomeKit d’Apple. Siri est votre assistant vocal. Il vous est ainsi extrêmement facile de faire fonctionner la lumière, d’utiliser des effets programmés et de démarrer la prochaine soirée cinéma avec le gradateur intégré. Le plan de travail de la cuisine peut également être éclairé par une lumière blanche claire. Cette bande LED a une puissance lumineuse que les autres fournisseurs ne peuvent égaler.

Le kit de démarrage comprenant la bande LED de 2 mètres de long peut être complété par la vaste gamme d’accessoires de la gamme de produits Eve. Cela va des prises intelligentes, interrupteurs d’éclairage et autres bandes LED aux connexions aux haut-parleurs intelligents et aux appareils de cuisine. Afin de s’amuser longtemps avec la bande lumineuse, il ne faut pas être avare avec le ruban adhésif lors de sa fixation, car c’est exactement là que se trouve le point faible peu pratique de cette bande LED.

Peut-être a-t-il déjà compris que ce produit de conception ne convient pas aux utilisateurs convaincus d’Android, car seuls les systèmes d’exploitation Apple sont actuellement pris en charge.

Spécifications techniques:

Longueur : 2 mètres

Spectre de couleurs : RVB, blanc, dimmable

Contrôle : Apple HomeKit, interrupteurs d’éclairage intelligents

Commande vocale : Siri

Type d’adhésif : kit comprenant du ruban adhésif

Recadrage : impossible

Par contre + Éclairage lumineux – Contrôle de l’application via les appareils Apple uniquement + Traitement de haute qualité de la bande LED – Le ruban fourni se décolle rapidement + Conception simplifiée

Paulmann 70513 SimpLED Motion : effets RVB avec télécommande



Couper, coller, insérer, exécuter.



Image : © Paulmann 2022



En tant que fan d’effets d’éclairage rapides avec des commandes simples, vous ne pouvez pas dépasser le Paulmann 70513 SimpLED Motion. Vous pouvez facilement couper la bande LED autocollante et la monter en un rien de temps. La télécommande fournie peut contrôler chaque LED séparément, mais les effets lumineux programmés assurent déjà une ambiance variée.

Au lieu de s’appuyer sur un système étendu, Paulmann a conçu la bande LED 70513 SimpLED Motion comme un simple éclairage de fond. Malheureusement, vous ne pouvez pas étendre cet ensemble. L’entreprise familiale de Basse-Saxe souhaitait plutôt créer un moyen rentable d’apporter un jeu de couleurs coloré dans votre maison en appuyant simplement sur un bouton. Ils ont délibérément évité la complexité technique.

Ce qui pourrait décourager les bricoleurs plaira aux bricoleurs peu doués : ce ruban LED s’installe en quelques étapes simples et fournit rapidement et facilement un éclairage d’ambiance individuel.

Spécifications techniques:

Longueur : 5 mètres

Spectre de couleurs : RVB, blanc, dimmable

Contrôle : télécommande

Commande vocale : aucune

Type d’adhésif : auto-adhésif

Recadrage : possible

Par contre + Variété de couleurs sur simple pression d’un bouton – Ensemble non extensible + Recadrage facile – Pas de commande vocale

Gosund SL1 NiteBird 2,8 m WLAN : le gagnant du rapport qualité-prix



A ce prix vous vous sentirez encore mieux.



Image : © Gosund 2022



Les deux ensembles SL1 NiteBird et SL2 NiteBird de Gosund sont techniquement et optiquement identiques. Nous l’énumérons séparément ici car cette bande LED de 2,8 mètres de long avec son prix inférieur est suffisante dans la plupart des cas pour transformer une pièce en un espace de bien-être très personnel. Il n’est souvent pas nécessaire que ce soit les 5 mètres du modèle SL2.

Contrairement à Eve, la bande LED Gosund peut être combinée et contrôlée avec les systèmes de maison intelligente de plusieurs fabricants. Les systèmes répandus Google Home et Alexa couvrent de nombreuses utilisations possibles.

Spécifications techniques:

Longueur : 2,8 mètres

Spectre de couleurs : RVB, blanc, dimmable

Contrôle : application Gosund, commande vocale

Contrôle vocal : Alexa, Assistant Google

Type d’adhésif : kit comprenant du ruban adhésif

Recadrage : possible

Par contre + Commande vocale intégrée – Adaptateur WiFi : bande 2,4 GHz uniquement + Recadrage facile – Pas d’éclairage lumineux de la pièce + Contrôle via smartphone – Mode d’emploi avec faiblesses

ISY ILG-5000-5 : Bande LED simple avec 16 couleurs



Il existe encore des rubans LED très classiques.



Image : © ISY 2022



La bande LED ILG-5000-5 d’ISY est réduite aux fonctions de base. La bande autocollante peut briller en 16 couleurs dont le blanc. Cela ne correspond pas à la gamme de couleurs RVB complète des autres modèles, mais est suffisant pour éclairer les placards et les étagères. La télécommande fournie vous permet de régler rapidement les accents d’éclairage et les niveaux de gradation souhaités.

La coupe et l’assemblage de la bande de 5 mètres de long sont bien expliqués dans le manuel d’instructions. Ainsi, rien ne s’oppose à un petit projet de bricolage pour fixer votre nouvelle installation lumineuse. En raison de la conception discrète de la bande LED, ce modèle est à peine perceptible sur les meubles et les appareils électroménagers. Un avantage dans les endroits qui ne permettent pas l’attachement caché.

Spécifications techniques:

Longueur : 5 mètres

Spectre de couleurs : 16 couleurs, blanc, dimmable

Contrôle : télécommande

Commande vocale : aucune

Type d’adhésif : auto-adhésif

Recadrage : possible

Par contre + Recadrage facile – Pas de spectre de couleurs RVB + Design minimaliste – Non extensible

Kit de démarrage LIFX Lightstrip : bande LED pour un éclairage complet



Votre nouvelle maison intelligente commence avec cet ensemble.



Image : © LIFX 2022



Une lumière vive et des économies d’électricité ne sont pas incompatibles. Alors que les anciennes lampes de cuisine consomment beaucoup d’électricité au-dessus du plan de travail, les bandes LED comparables sont extrêmement bon marché. Le kit de démarrage LIFX Lightstrip est le point de départ si votre cuisine (ou atelier) a besoin d’une nouvelle lampe. L’ensemble du spectre de couleurs RVB est possible.

L’unique argument de vente de notre comparaison de bandes LED : cette bande LED autocollante de 2 mètres de long peut éclairer des zones dans un grand angle. Bien sûr, le Lightstrip fonctionne également comme éclairage de fond pour le téléviseur, les meubles et les cadres muraux. Vous pouvez contrôler ce modèle depuis LIFX via des applications pour smartphone, la commande vocale et la télécommande incluse.

Spécifications techniques:

Longueur : 2 mètres

Spectre de couleurs : RVB, blanc, dimmable

Contrôle : application LIFX, télécommande, Google Home, Apple HomeKit, Samsung SmartThings, commande vocale

Contrôle vocal : Assistant Google, Alexa, Siri

Type d’adhésif : auto-adhésif

Recadrage : possible