Comment regarder Telegram à la télévision étape par étape

C’est ce que vous devez faire pour voir tout le contenu de Telegram sur votre téléviseur. Suivez chacune des étapes et profitez de l’expérience.

Nous savons que Telegram est un application de messagerie instantanée Disponible pour mobiles, tablettes et ordinateurs. Cependant, il est possible regarder le télégramme sur votre smart tv avec Android TV Soit google télévoulez-vous savoir comment ?

C’est vrai, aujourd’hui nous allons vous montrer comment le faire en toute sécurité, gratuit et sans affecter vos données personnelles. Rejoignez-nous!

Est-il possible de voir Telegram sur votre smart TV ?

Malgré que Télégramme est une application multiplateforme, elle n’est pas nativement disponible pour les Smart TV avec Android TV, comme c’est le cas avec des plateformes telles que Netflix ou des jeux vidéo.

Cependant, cela ne signifie pas que c’est impossible. Pour le faire avec succès, il vous suffit d’installer certaines applications et de suivre quelques étapes simples.

Gardez à l’esprit que cette procédure ne mettra pas votre compte en danger. Télégramme et encore moins le fonctionnalité de votre Smart TV.

Applications pour regarder Telegram à la télévision

Ce sont les applications que vous devriez télécharger et copier sur votre smartphone pour que Telegram fonctionne correctement sur votre smart TV. En suivant ces étapes, vous pourrez voir tout le contenu multimédia et voir tous les messages.

Télégramme

On sait que Télégramme est disponible en magasin jeu de Google Oui Apple Store, cependant, dans ce cas, vous avez besoin d’une application au format APK et téléchargez-la sur votre mobile. L’un des sites Web tiers pour télécharger des applications en toute sécurité est APKMiroir.

APKMiroir | Télégramme

Définir l’orientation

Définir l’orientation est une application qui émule le mode paysage en toi Smart TV, vous pouvez ainsi profiter de la taille de l’écran. Il est hébergé dans une application tierce.

APKMirror |Définir l’orientation

Envoyer des fichiers à la télévision

Envoyer des fichiers à la télévision est une application conçue pour envoyer et recevoir tout type de fichiers entre les appareils. Cette application est disponible sur jeu de Google gratuitement et vous devez l’installer sur le mobile et sur la Smart TV.

GooglePlay | Envoyer des fichiers à la télévision

un explorateur

un explorateur c’est un explorateur de fichiers que vous devrez installer sur votre smart TV. Cet outil est disponible sur jeu de Google.

GooglePlay | un explorateur

Étapes pour regarder Telegram sur votre Smart TV

Une fois que vous avez téléchargé et installé sur votre appareil mobile et Smart TV toutes les applications décrites ci-dessus, suivez ces étapes simples :

Exécutez l’application Envoyer des fichiers à la télévision et configurez votre mobile en émetteur et le téléviseur en récepteur, après cela, vous devrez envoyer les fichiers APK de Télégramme Oui Définir l’orientation à votre téléviseur intelligent.

et configurez votre mobile en émetteur et le téléviseur en récepteur, après cela, vous devrez envoyer les fichiers APK de Oui à votre téléviseur intelligent. À la télévision, ouvrez l’application un explorateur et localisez le dossier des téléchargements, il devrait y avoir les fichiers APK qui ont été envoyés depuis le mobile. Ensuite, vous devrez installer les deux applications, à la fois Télégramme Quoi Définir l’orientation .

et localisez le dossier des téléchargements, il devrait y avoir les fichiers APK qui ont été envoyés depuis le mobile. Ensuite, vous devrez installer les deux applications, à la fois Quoi . Une fois les applications installées, elles ne s’afficheront pas comme les autres applications installées. Pour les exécuter, vous devrez les rechercher dans le « Ajustements généraux » à la télé ou sur « Applications système » .

à la télé ou sur . L’étape suivante consiste à exécuter l’application Définir l’orientation et choisissez l’option « Paysage » . De cette façon, l’écran sera placé horizontalement.

et choisissez l’option . De cette façon, l’écran sera placé horizontalement. Enfin, lancez l’application Télégramme et connectez-vous avec le numéro associé, il vous demandera un code que vous devrez écrire.

En suivant chacune de ces étapes, vous pouvez regarder le télégramme à la télé rapidement et en toute sécurité et vous pouvez même utiliser chacune de ses fonctions sans limitations.

