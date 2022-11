Heartstopper Lead Kit Connor affirme qu’il a été « forcé » de sortir comme bisexuel

Kit Connorstar de la série Netflix Coup de cœur, raconte qu’il a récemment été « forcé » de faire son coming-out bisexuel. L’acteur incarne Nick Nelson aux côtés de Joe Locke, qui interprète Charlie Spring dans la série. Le spectacle suit leurs deux personnages alors qu’ils découvrent que leur amitié improbable pourrait être quelque chose de plus alors qu’ils naviguent entre l’école et le jeune amour dans la série.





Connor a récemment pris son Twitter compte, où il a exprimé sa frustration face à la discussion sur sa sexualité après son apparition sur Coup de cœur. Certains membres des médias sociaux ont accusé l’acteur de « queerbaiting » après que Connor ait été photographié tenant la main de Le guide d’une fille cubaine sur le thé et demain co-vedette Maia Reficco.

« de retour pour une minute. Je suis bi. Félicitations pour avoir forcé un jeune de 18 ans à sortir de lui-même. Je pense que certains d’entre vous ont raté le but du spectacle. Au revoir »

De toute évidence, l’acteur était frustré par les récentes allégations et le drame entourant lui-même et son personnage. Connor a récemment pris du temps sur Twitter au début du mois dernier, car l’acteur a apparemment été victime d’intimidation sur les réseaux sociaux. Son tweet précédent du 12 septembre se lit comme suit : « c’est une application idiote. Un peu ennuyé maintenant, supprimant Twitter 🙂 » La déclaration de Connor peut être trouvée ci-dessous.





Coup de cœur La créatrice Alice Oseman partage son soutien à Kit Connor

Les fans ont commencé à montrer leur soutien à Connor suite à sa déclaration sur Twitter. Coup de cœur La créatrice, écrivaine et showrunner Alice Oseman a répondu directement au tweet de Connor, exprimant son opinion sur l’hypocrisie de certains membres du public. « Je ne comprends vraiment pas comment les gens peuvent regarder Coup de cœur puis passent joyeusement leur temps à spéculer sur les sexualités et à juger sur la base de stéréotypes. J’espère que tous ces gens sont gênés comme F ** K. Kit, tu es incroyable », elle tweeter lit.

Sa co-vedette, Joe Locke, a exprimé un sentiment similaire.

Les fans ont également exprimé leurs sentiments face à la situation.

Coup de cœur a fait ses débuts en avril plus tôt cette année, recevant les éloges de la critique et du public. La deuxième saison est actuellement en production et devrait arriver en 2023. Cependant, les fans peuvent se connecter aux 10 premiers épisodes, disponibles dès maintenant sur Netflix.