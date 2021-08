Bande-annonce Nightbooks de Netflix : Krysten Ritter est une sorcière assoiffée d’histoires effrayantes

Regardez Krysten Ritter manier ses moyens de sorcellerie pour faire en sorte que deux enfants qu’elle a piégés dans son appartement lui racontent des histoires effrayantes tous les soirs ou bien, dans la nouvelle bande-annonce de Livres de nuit. C’est assez effrayant pour toute la famille. « Je vais avoir besoin d’une histoire tous les soirs. Ou c’est la dernière chose que tu feras. »

Le synopsis officiel dit: « Alex (Winslow Fegley) est un garçon créatif avec une forte passion pour l’écriture d’histoires effrayantes. Mais quand il est qualifié de bizarre et rejeté pour ce qu’il aime, il jure qu’il n’écrira plus jamais. C’est alors qu’une méchante sorcière (Krysten Ritter), le capture dans son appartement magique à New York et lui demande de lui raconter une nouvelle histoire tous les soirs s’il veut rester en vie. Piégé à l’intérieur avec Lenore, le chat méchant de la sorcière observant chacun de ses mouvements, Alex rencontre Yasmin (Lidya Jewett), une autre jeune prisonnière qui a appris à survivre aux caprices de la sorcière. Avec l’aide de Yasmin, Alex doit apprendre à embrasser ce qui le rend unique – son amour pour les histoires effrayantes – et réécrire son propre destin pour les libérer. »

Coraline et La maison du monstre les fans seront ravis par le fantasque mais effrayant Livres de nuit, On dirait que le rôle de Krysten Ritter a été écrit pour elle. C’est une méchante sorcière parfaitement charmante et terrifiante. Winslow Fegley suivra son film d’Halloween avec le film de Noël, Noël 8 bits. Cela sonne bien. Dans le Chicago des années 1980, un enfant de dix ans se lance dans une quête pour obtenir le cadeau de Noël de sa génération – le dernier et le meilleur système de jeu vidéo. Il met en vedette Steve Zahn, June Diane Raphael et Neil Patrick Harris. Cela ressemble à une torsion sur le classique de Noël Une histoire de Noël.

Livres de nuit est basé sur le livre de JA White et adapté pour l’écran par Mikki Daughtry et Tobias Iaconis. Le casting comprend Jessica Jones la star Krysten Ritter dans The Witch, Winslow Fegley dans Alex, Khiyla Aynne dans Jenny, Lidya Jewett dans Yasmin, Luxton Handspiker dans Todd, Miley Haik dans Mia, Liam Couvion dans Newsie, Jess Brown dans Mom et Eden Gjoka dans Cody.

Il est réalisé par David Yarovesky qui n’est pas étranger à l’horreur. Son dernier film Brightburn répond à la question de savoir si un enfant d’un autre monde s’écrasait sur Terre, mais au lieu de devenir un héros pour l’humanité, il se révélait être quelque chose de bien plus sinistre ? Et son premier long métrage Ruche concerne un jeune homme souffrant d’amnésie qui doit creuser au plus profond de son esprit pour se rappeler qui il est et sauver l’amour de sa vie avant qu’un virus qui l’a infecté ne prenne le dessus.

Livres de nuit est produit par Sam Raimi (The Evil Dead, ne respire pas 2) Romel Adam (L’impie, la rancune) Mason Novick (500 jours d’été, Juno) et Michelle Knudsen (Mauvais mots, reine et mince). Entrez dans l’ambiance d’Halloween et découvrez la fonction effrayante pour toute la famille sur Netflix 15 septembre.

Sujets : Livres de nuit, Netflix