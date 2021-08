Ironheart de Dominique Thorne fera ses débuts en MCU dans Black Panther 2: Wakanda Forever

Ironheart de Dominique Thorne fera ses débuts en Panthère noire : Wakanda pour toujours. Auparavant, il avait été annoncé que Thorne jouerait le rôle de Riri Williams dans un prochain Coeur de pierre Série télévisée pour Disney+. Avant son apparition dans la série, le personnage fera d’abord ses débuts dans Marvel Cinematic Universe sur grand écran dans la suite attendue de Panthère noire, comme l’a confirmé le président de Marvel Studios, Kevin Feige.

« Nous tournons Panthère noire : Wakanda pour toujours, en ce moment, et le personnage de Riri Williams, vous vous retrouverez dans Panthère noire 2 d’abord », a déclaré Feige à ComicBook.com dans une interview faisant la promotion Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Il a continué à dire à propos de Dominique Thorne, « Elle a commencé à tourner, je pense, cette semaine avant elle Coeur de pierre séries. »

Riri Williams est apparue pour la première fois dans l’histoire de Marvel Comics en 2016 lorsqu’elle a été créée par Brian Michael Bendis et Mike Deodato, faisant ses débuts dans Iron Man invincible Vol. 2 n ° 7. C’est une étudiante en ingénierie de 15 ans et un super-génie qui construit sa propre armure similaire à l’armure d’Iron Man qu’elle utilise pour lutter contre le crime. Dans les bandes dessinées, Tony Stark rencontre Riri et approuve sa décision de devenir une super-héroïne I, bien que compte tenu des événements de Avengers : Fin de partie, cela n’arrivera probablement pas dans le Coeur de pierre séries.

Panthère noire : Wakanda pour toujours a récemment commencé à tourner à Atlanta avec Ryan Coogler dans le fauteuil du réalisateur. Comme la star originale Chadwick Boseman est décédée l’année dernière, le film ne mettra pas en vedette T’Challa, car Feige a confirmé que le rôle ne serait pas refondu. La suite met en vedette Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, Florence Kasumba, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o et Martin Freeman. On ne sait pas quel rôle Ironheart jouera dans l’histoire, car les détails de l’intrigue sont bien secrets.

« J’étais chez moi dans le Delaware et j’ai reçu un appel me demandant si j’aimerais jouer ce rôle », avait précédemment déclaré Thorne à Empire d’elle. Coeur de pierre casting, révélant qu’elle n’avait même pas besoin d’auditionner. « C’était le meilleur appel téléphonique que j’aie jamais pu recevoir. J’étais tellement choqué, en fait, qu’il y ait eu un décalage considérable dans la conversation ! côtés’, ou, ‘Remettez-nous votre bande.’ Mais il n’y avait rien de tout cela. C’était juste comme, ‘Voudriez-vous faire ça?’ C’était probablement l’expérience la plus unique que j’aie jamais vécue, car il n’y a pas eu d’audition du tout. »

Des versions animées d’Ironheart sont apparues dans des projets Marvel précédents, mais Dominique Thorne jouera la première incarnation en live-action. En décembre 2020, Coeur de pierre a été nommé avec une multitude d’autres titres en développement aux studios Marvel pour Disney +. De nouveaux spectacles ont également été annoncés Invasion secrète avec Samuel L. Jackson et Emilia Clarke, Guerres d’armures avec Don Cheadle dans le rôle de War Machine, et une série animée de courts métrages intitulée Je suis Groot mettant en vedette le personnage populaire de gardiens de la Galaxie.

Le dernier des spectacles Disney+, Et qu’est-ce qui se passerait si…?, récemment créé sur Disney+. Série animée, la série réinvente la façon dont certains événements se seraient déroulés différemment dans le MCU. Cette série a suivi les émissions à succès de Marvel WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, et Loki. Montre comme Mme Marvel et Oeil de faucon arrivent aussi bientôt.

Coeur de pierre n’a pas de date de sortie. Vous pouvez attraper Dominique Thorne comme Riri Williams quand Panthère noire : Wakanda pour toujours sort le 8 juillet 2022. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

Sujets : Black Panther 2, Ironheart