Bande-annonce de The Bastard Son & The Devil Himself

Netflix a dévoilé une bande-annonce pour un autre de ses contenus originaux, intitulé Le fils bâtard et le diable lui-même. Basé sur À moitié mauvais trilogie de Sally Green, il est décrit comme un « drame énervé, YA qui est ancré dans l’époque moderne », sauf dans un monde où les sorcières vivent parmi nous. La bande-annonce fait la distinction entre les deux types de sorcières – les sorcières de sang et les sorcières Fairborn.





L’émission suit Nathan (Jay Lycurgo), 16 ans, le fils illégitime du « diable lui-même », la sorcière la plus dangereuse du monde. Bien qu’il ait une sœur qui semble le détester, la plupart des problèmes de Nathan proviennent d’avoir un » papa diabolique. Il a passé toute sa vie étroitement surveillé de peur qu’il ne devienne comme son père, qu’il est également destiné à tuer peu à peu.

« Combattre l’une des sorcières les plus puissantes qui ait jamais existé ? C’est à peu près la chose la plus stupide que j’aie jamais entendue. Ces mots viennent de la malicieuse Annalise (Nadia Parkes, Dominatrice, StarStruck), qui est aussi une sorcière. Bien que fortement censurée, la bande-annonce la montre en train de faire éclater un autre homme avec ses pouvoirs. Nathan répond en disant que l’entraînement se passait plutôt bien, en fait.





Pourchassé par les Fairborn, Nathan part en fuite aux côtés d’Annalize et du charismatique Gabriel (Emilien Vekemans), qui à un moment donné peut être vu en train de dire : « Allons-y avec une attitude mentale positive, d’accord ? » Seul le temps nous dira s’ils réussissent sur ce front, bien que la bande-annonce ne donne certainement pas l’impression qu’ils le feront.

Il est démontré que Nathan développe une relation étroite avec ses deux compagnons. Lui et Gabriel sont montrés en train de se regarder avec envie, et quand Nathan se demande si sa vie est encore pire, Gabriel dit que c’est à lui. Un autre point de la bande-annonce montre également que Nathan et Annalise s’embrassent. De plus, les trois sont montrés en train de dormir ensemble dans le même lit, bien qu’il ne soit pas clair si c’est post-coïtal ou simplement en raison d’un manque d’options.

Le fils bâtard et le diable lui-même a été écrit par Joe Barton (Le projet Lazare, Giri/Haji). Les réalisateurs de la série incluent Colm McCarthy (Black Mirror : Black Museum, La fille aux cadeaux), Rachna Suri (M. Whippy, notre garçon) et Debs Paterson (saule, dominatrice). Un producteur exécutif du projet est Andy Serkis (Le Seigneur des Anneaux, King Kong, Planète des singes).

Les autres membres de la distribution incluent Kerry Fox (Conversations entre amis, dernier tango à Halifax), Liz White (Inoublié, Brexit : la guerre incivile), Karen Connel (Vikings), Fehinti Balogun (Je peux te détruire, Dune), et Misha Butler (Embrasse moi d’abord). Roísín Murphy, plusieurs nominés aux Brit Awards et aux Mercury Music Prize, fera également une apparition dans l’émission qui doit arriver le 28 octobre. Juste à temps pour Halloween.