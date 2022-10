La série Netflix de seulement 4 heures qui remporte un succès mondial et est idéale pour le week-end

Netflix

Netflix a une nouvelle série qui a captivé le public mondial avec son histoire et parce qu’elle a une courte durée qui la rend idéale à regarder en une seule journée. Regardez ce que c’est !

©NetflixLa série Netflix de seulement 4 heures qui remporte un succès mondial et est idéale pour le week-end.

le service de streaming Netflix a mis en avant au maximum deux longs métrages ces dernières années : son expansion internationale et les productions basées sur des faits réels. Cette formule a conduit à de grands succès d’audience tels que La Couronne, le tueur improbable et le récent Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer qui est devenue la deuxième série la plus jouée de l’histoire de la plateforme. Dans ce cas, un titre est arrivé qui est devenu populaire en grande ampleur.

Les productions en dehors des États-Unis se sont multipliées selon la politique de la société commandée par Ted Sarandos, c’est pourquoi ils ont voyagé sur tous les continents pour jeter les premières bases de leurs prochaines sorties. Bien sûr, l’Europe est l’une des principales au monde, et le streaming a jeté son dévolu sur la Pologne pour la création de divers contenus, comme cela s’est récemment produit avec la grande inondation.

Cette série télévisée, réalisée par Jan Holoubek et Bartlomiej Ignaciuk, a été créée sur la plateforme le 5 octobre et est actuellement classée dans le Top 3 des audiences mondiales, selon FlixPatrol. Au cours de sa première semaine, où les critiques positives ont accompagné, les chiffres officiels indiquent qu’il a obtenu 45 840 000 millions d’heures de jeu, bien que ce chiffre devrait augmenter dans la prochaine mise à jour.

De quoi s’agit-il? Il s’inspire de ce qui s’est passé après les inondations du millénaire en Pologne et dans certaines parties de la République tchèque et de l’Allemagne en 1997. Un groupe de scientifiques et de responsables gouvernementaux locaux sont obligés de prendre des décisions de vie ou de mort lorsque la ville de Wroclaw est en danger. Les autorités provinciales recrutent un hydrologue au passé trouble pour aider à sauver la ville coûte que coûte. Parallèlement, Andrez Rebacz retourne dans sa ville natale et libère ses compatriotes insoumis dans la lutte contre la catastrophe. Les autorités, pressées par le manque de temps, prennent une décision qui va changer la vie de chacun.

Son casting principal est composé de : Agnieszka Zulewska, Tomasz Schuchardt, Ireneusz Czop, Jerzy Trela, Blanka Kot, Anna Dymna, Tomasz Kot et Marta Nieradkiewicz, entre autres. Non seulement à cause de son histoire, la grande inondation est devenu une option idéale pour le public du monde entier, puisque son premier épisode ne compte que 6 épisodes, entre 40 et 44 minutes chacun, il peut donc être vu en une seule journée. La série est maintenant disponible sur Netflix.

