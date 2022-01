Baby Shark devient la première vidéo YouTube à atteindre 10 milliards de vues

La chanson la plus détestée de tous les parents, grands-parents, oncles et tantes est désormais inscrite dans les livres d’histoire.

Il a fait ses débuts en 2016 et est rapidement devenu une sensation virale parmi les enfants qui aimaient chanter les paroles faciles et faire les mouvements de danse des requins.

Selon Le gardien, au cours des cinq années qui ont suivi la sortie de « Baby Shark », on ne sait toujours pas qui est l’auteur original du Piste est.

Le morceau a dépassé «Despacito» de Luis Fonsi en 2020 en tant que vidéo YouTube la plus regardée, mais ce morceau classique reste toujours le clip le plus apprécié sur le site avec 47 millions contre 33 millions pour «Baby Shark».

Daniel Hedrick, Joseph ‘Joey’ Mitchell et John Basco ont intenté une action en justice pour droits civils en novembre de l’année dernière, deux ans après avoir été soumis à ce que leurs avocats ont décrit comme des « événements de torture » à la prison du comté d’Oklahoma, selon The Oklahoman.

L’action disciplinaire a eu lieu dans la salle de visite de la prison, où les prisonniers ont été obligés de se tenir debout, les mains menottées et attachées à un mur.

Deux anciens agents pénitentiaires et leur superviseur ont été inculpés de délits de cruauté envers un prisonnier et de complot, et un procès devant jury dans l’affaire pénale devrait avoir lieu en février.