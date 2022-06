Les fans pensent que Devin Booker a donné à Tristan Thompson un œil au beurre noir à Los Angeles

Les fans qui ont suivi les Kardashian-Jenners, leurs petits amis et le drame constant autour de la célèbre famille ont une nouvelle théorie sur une prétendue dispute entre deux hommes de leur entourage.

Plus tôt cette semaine, nous avons rapporté que Kendall Jenner et Devin Booker auraient rompu et maintenant les fans pensent que Tristan Thomspon est en quelque sorte impliqué.

Les fans pensent qu’une bagarre entre Devin Booker et Tristan Thompson a poussé Kendall Jenner à le larguer.

La théorie compliquée trouve son origine lors de la fête d’anniversaire d’Anastasia « Stassie » Karanikolaou, une amie de longue date de Kylie Jenner, qui a célébré avec une fête à Los Angeles remplie de célébrités, mettant en vedette tous les plus grands noms d’Hollywood.

Cela comprenait Kendall et Kylie Jenner, le petit ami de Kendall, Devin Booker, et l’ex-petit ami de Khloe Kardashian, Tristan Thompson.

Cette liste d’invités était déjà quelque peu surprenante compte tenu du fait que le scandale de paternité de Thompson et ses retombées avec la famille Kardashian se sont déroulés sur Hulu.

Tristan Thompson a ensuite été vu avec un possible œil au beurre noir.

Quelques jours plus tard, Thompson est apparu en public avec ce que les fans pensent être un œil meurtri, et les théoriciens du complot pointent du doigt Booker.

Un fan du subreddit « r/KUWTK » semble croire que Booker et Thompson se sont disputés à la fête de Stassie, obligeant Jenner à rompre avec lui.

« Appelez-moi un théoricien du complot, mais je pense que… Devin et Tristan ont peut-être eu une altercation », a commenté un utilisateur de Reddit. « Sur quoi, [I don’t know]. Mais vous savez que Khloe restera aux côtés de son homme et Kendall restera aux côtés de sa famille.

Les fans ont également noté que Khloe Kardashian était restée silencieuse sur Instagram, ce qui a amené certains à se demander s’il se passait un drame dans les coulisses.

Kendall Jenner et Devin Booker ont quitté la fête séparément.

Comme les fans l’ont noté, Booker et Jenner ont quitté la fête de Stassie ensemble séparément, l’air un peu plus maussade que d’habitude.

Ils n’ont pas non plus posté pour célébrer leur deuxième anniversaire.

Booker a supprimé toutes ses photos avec le modèle et les messages indésirables à son sujet sur Twitter, mais les fans ne savaient pas quel était le problème ni quoi penser.

Devin Booker et Tristan Thompson ont une histoire compliquée.

En plus d’être des stars de la NBA, la paire est également liée par un autre point commun – Jordyn Woods.

Booker aurait fréquenté Woods avant de nouer une relation avec Jenner. Après leur rupture, Woods et Thompson ont eu une interaction romantique très médiatisée mais brève alors que Thompson sortait toujours avec Khloe Kardashian.

Bien sûr, il n’est pas tout à fait clair si Thompson a vraiment un œil au beurre noir ou s’il a juste été pris dans un éclairage étrange.

Booker et Jenner n’ont pas non plus commenté l’état de leur relation au milieu des rumeurs.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Depuis qu’il est diplômé de l’Université Rutgers, il passe la plupart de son temps libre à jouer ou à pratiquer un sport fictif. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.