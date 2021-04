Comment (facilement!) Faire repousser des légumes à partir de restes à l’intérieur

Alors que nous nous habituons tous à notre vie en quarantaine, il y a un certain attrait à l’idée de cultiver notre propre nourriture. Mais pour ceux d’entre nous qui n’ont pas d’espace extérieur (ou la volonté de l’utiliser), il y a en fait beaucoup de choses à faire directement depuis le rebord de votre fenêtre. Et dans de nombreux cas, vous n’avez même pas besoin de saleté – vous avez juste besoin de quelques restes de cuisine pour commencer.

Oui, vous pouvez tout faire repousser, des avocats et des pommes de terre aux pommiers à grande échelle à partir de déchets, mais, pour être un peu plus optimiste, nous n’incluons que les articles qui mettent des jours et des semaines à germer – plutôt que des mois. Ceci est le guide pour ceux qui ont peu de patience et absolument pas de pouce vert.

Mais avant de commencer, une chose à considérer: si vous le pouvez, essayez de vous en tenir aux produits biologiques ou du marché des agriculteurs, car ceux-ci ont moins de chances d’être traités avec des pesticides qui pourraient nuire à la croissance (souvent des pulvérisations pour empêcher les attente épicerie). Au-delà de cela, ayez juste un peu de patience et vous pourrez bientôt commencer à célébrer de petites victoires en cultivant votre propre nourriture.

Oignons verts

Les oignons verts sont le MVP des produits repoussés. Ils poussent de manière significative en aussi peu qu’une semaine et ne nécessitent rien de plus qu’une tasse et un peu d’eau. Placez le bas de vos oignons verts (la partie blanche avec les petites racines) dans une tasse d’eau près de la lumière du soleil, en vous assurant qu’un peu de la tige sort de l’eau. Changez l’eau lorsqu’elle commence à descendre – mais c’est tout. Vous êtes déjà jardinier.

Poireaux

Les poireaux sont des alliums tout comme les oignons verts, c’est donc le même processus mais avec un délai légèrement plus long. D’un autre côté, vous obtiendrez un légume plus copieux en échange de votre patience. Placez les racines des poireaux dans un récipient en verre et placez-le sur un rebord de fenêtre ensoleillé. Changez l’eau au besoin et, dans environ deux semaines, vous commencerez à avoir des poireaux prêts à l’emploi.

Casey Barber

Pousses d’ail

La plupart des gens pensent que lorsque leur ail commence à montrer des tiges vertes, il est temps de le jeter. Mais si vous laissez cet ail continuer, vous obtiendrez des pousses d’ail, que vous pourrez utiliser partout où vous pourriez utiliser de la ciboulette ou des herbes. Pour les faire pousser, placez simplement l’ail dans un verre à liqueur avec de l’eau. Dans les cinq jours, vous devriez avoir quelques germes pour commencer à utiliser.

Il s’avère que ces petites choses vertes qui poussent de votre ail ne sont pas mauvaises après tout! Alamy

laitue romaine

Si vous avez besoin de légumes verts supplémentaires dans votre vie, ne cherchez pas plus loin que la romaine. Laissez un pouce ou deux de l’extrémité lorsque vous coupez votre lot original, puis placez ce cœur de romaine dans un bol d’eau peu profonde situé au soleil. Changez l’eau tous les jours et dans les deux semaines, vous en aurez assez pour garnir un sandwich. En trois ou quatre semaines, vous aurez une tête entière.

Chou

Vous pouvez faire repousser le chou avec presque la même méthodologie que vous utilisez pour la laitue: Placez la base du chou dans un bol peu profond avec un peu d’eau. Placez près de la lumière directe du soleil et, après trois jours, vous commencerez à voir quelques nouvelles feuilles. La seule différence est que vous voudrez vaporiser un peu d’eau sur les feuilles. Dans deux semaines, vous aurez peut-être assez de feuilles pour vous lancer dans du kimchi?

Feuilles de carottes

Si vous n’utilisez pas les feuilles au sommet de vos carottes, vous passez à côté de l’un des meilleurs légumes verts du coin. Ils sont parfaits dans les salades et les pestos pour ajouter un peu de poids herbacé. Et la bonne nouvelle supplémentaire est qu’ils font également partie des légumes verts les plus faciles à cultiver à la maison. Mettez le dessus de vos carottes dans un petit plat avec de l’eau et mettez-les au soleil. Dans quelques jours, vous commencerez à avoir des verts que vous pouvez utiliser.

Judy Kim

Céleri

Avec le céleri, nous avons dépassé le point où un bol d’eau suffit. La repousse de votre céleri est l’un des projets les plus faciles pour un planteur, mais vous aurez toujours besoin de terre pour vraiment faire pousser votre céleri. Vous commencez avec un bol peu profond d’eau tiède dans un endroit ensoleillé. Changez l’eau tous les deux jours, vaporisez les feuilles et, dans la semaine, vous commencerez à voir les feuilles pousser. À ce stade, déplacez-vous vers une jardinière (ou n’importe quelle tasse avec des trous au fond pour le drainage) et plantez-la dans le sol, en vous assurant que les petites feuilles sont toujours dehors. Continuez à arroser et, dans un mois ou deux, vous commencerez à avoir des tiges utilisables.

Michael Graydon et Nikole Herriott / Rien d’extraordinaire

Basilic

Les herbes sont une autre plante facile à cultiver à l’intérieur, mais pour en tirer le meilleur parti, vous devrez également les planter. Mettre des herbes dans l’eau est excellent dans tous les cas, car cela les garde au frais beaucoup plus longtemps qu’ils ne le feraient juste dans votre réfrigérateur. Mais après une semaine ou deux, vous commencerez à voir des racines arriver, et à ce moment-là, vous pourrez les planter. Vous voulez vous assurer que vos herbes reçoivent la lumière du soleil et sont arrosées presque tous les jours. Lorsque les feuilles commencent à sortir, assurez-vous de laisser suffisamment de plante pour la faire pousser indéfiniment.

Faites fonctionner ce jardin d’herbes d’intérieur (en pleine croissance?). Getty Images

Coriandre

La coriandre est peut-être polarisante dans sa saveur – mais certainement pas dans sa capacité à repousser. Utilisez simplement la même méthodologie que pour le basilic et, dans quelques semaines, vous devriez avoir suffisamment de coriandre à utiliser – mais uniquement pour ceux qui ne pensent pas que cela a le goût du savon.