Amazon révèle le titre Rings Of Power pour la série Lord of the Rings dans une vidéo teaser

S’il y a une chose qu’Amazon Prime Video semble plus que capable de faire, c’est de faire quelque chose de relativement petit. Ils l’ont prouvé aujourd’hui avec l’arrivée d’une bande-annonce de révélation de titre d’une minute pour leur prochain Le Seigneur des Anneaux série avant le lancement en septembre de cette année. La vidéo présente un visuel à construction lente de brumes et de feux, la forge d’anneaux et un récit du texte de Tolkien, « Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel, sept pour les seigneurs nains dans leurs salles de pierre. Neuf pour les hommes mortels, condamnés à mourir. Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône. Au pays du Mordor, là où reposent les ombres. A la fin du poème, le titre de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est révélé.

Bien sûr, les mots parlés manquent la partie finale, et probablement la plus connue, du texte, que tout fan de Tolkien saura lire : « Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver. Un Anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Au pays du Mordor où se trouvent les ombres. Cependant, il y a une excellente raison pour laquelle cette section bien connue a été omise du teaser, car comme l’ont expliqué les showrunners JD Payne et Patrick McKay, la série traite de ce qui s’est passé avant la forge de l’Anneau Unique.

« C’est un titre qui, nous l’imaginons, pourrait vivre sur le dos d’un livre à côté des autres classiques de JRR Tolkien. Les anneaux de pouvoir réunit toutes les histoires majeures du Second Âge de la Terre du Milieu : la forge des anneaux, la montée du Seigneur des Ténèbres Sauron, l’épopée de Númenor et la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes. Jusqu’à présent, le public n’a vu à l’écran que l’histoire de l’Anneau Unique – mais avant qu’il n’y en ait un, il y en avait beaucoup… et nous sommes ravis de partager l’histoire épique de tous.

Le Seigneur des Anneaux d’Amazon élargira le monde de Tolkien à l’écran au-delà de la trilogie bien connue







Quand Amazon a annoncé pour la première fois son milliard de dollars Le Seigneur des Anneaux projet, ils ont immédiatement précisé qu’il ne s’agirait pas d’un remaniement des films de Peter Jackson. Se déroulant des milliers d’années avant qu’un hobbit appelé Frodo Baggins n’entreprenne la tâche épique de tenter de détruire l’Anneau Unique, la série plongera dans les nombreux volumes de texte supplémentaires que Tolkien a écrits sur l’histoire de la Terre du Milieu. Début, très semblable Le Seigneur des Anneaux, à une époque où la paix semble totale, une toute nouvelle distribution de personnages va accepter l’émergence du mal qui projette une ombre qui menace toute la Terre du Milieu.

L’énorme distribution comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

En développement depuis cinq ans, Amazon a dépensé près de 250 millions de dollars pour les droits des textes originaux de JRR Tolkien et a pris l’engagement sans précédent de réaliser cinq saisons pour un coût total d’environ 1 milliard de dollars, ce qui en fait la série télévisée la plus chère jamais créée. . Bien qu’avoir ce genre d’argent en jeu conduirait généralement à des moments incertains et à des nuits blanches, pour les dirigeants d’Amazon, il n’y a jamais eu de succès plus certain dans l’histoire de la télévision.





