Aznom Palladium, ou la tentative de transformer un Ram 1500 en «hyper-limousine»

Ce sera la créature automobile la plus étrange que vous verrez aujourd’hui, avec une certaine certitude. O Aznom Palladium répond à une question que personne ne s’est posée: à quoi ressemblerait une berline de luxe à partir d’un énorme pick-up? Les résultats sont immédiatement évidents, et pas pour les meilleures raisons.

On peut difficilement la trouver attrayante et, encore plus surprenante, quand on découvre que c’est l’œuvre d’un wagonier italien. Une nation surtout connue pour montrer le plus beau côté des créatures roulantes.

Après tout, qu’avons-nous ici? C’est un Ram 1500 qui a reçu une profonde relooking, le transformant en une énorme et étrange berline de luxe. Aznom définit même Palladium comme une hyper-limousine.

Son donateur hérite de ses dimensions très généreuses, comme l’atteste les 5,96 m de long. Nous pouvons également identifier facilement des parties de la carrosserie du Ram 1500, comme les portes. C’est aux extrémités de ce vaste véhicule que se situent les différences substantielles dans le pick-up qui le donne.

La façade est maintenant provisoirement plus élégante, bien qu’il soit possible d’y voir des aperçus d’autres modèles de luxe sur les côtés des terres de Sa Majesté. Les phares et la calandre sont rejoints par une teinte d’un ton différent de la carrosserie, et comme on peut le voir, la calandre est éclairée.

C’est le côté et l’arrière qui défient le plus le look. Les proportions sont… bizarres, depuis la transformation du pick-up typique en une berline trois volumes – et plus, ici avec un volume arrière court comme retour rapide -, met en évidence le désalignement de l’essieu arrière par rapport au volume de l’habitacle. L’essieu arrière devrait être de quelques centimètres plus avancé … ou, au contraire, la cabine dans une position plus arrière.

La boîte de chargement a disparu et à sa place, nous avons le type de volume mentionné et sans précédent retour rapide. Il se distingue également par son épaule expressive sur l’essieu arrière – Là Bentley – et l’ouverture du compartiment de chargement, qui devient un type de tiroir.

Opulence à donner et à vendre

À l’intérieur, on le reconnaît toujours comme celui d’un Ram 1500, mais l’Aznom Palladium a élevé le luxe à bord à sa énième puissance. Accéder à l’intérieur, c’est entrer dans un environnement recouvert de cuir, de bois, parsemé de détails en aluminium. Les logements à l’arrière sont dignes des aristocrates: les deux places disponibles ressemblent davantage à des canapés luxueux, nous avons un frigo à notre disposition et les compartiments pour ranger les boissons et leurs verres ne manquent pas. Ahh… et ils ont même un système de climatisation indépendant de ce qui sert les occupants à venir.

Vous pouvez également voir un système audio Harman Kardon, deux tablettes Microsoft Surface Pro X et une montre faite à la main (avec de l’or et… du palladium, qui donne le nom à Palladium), qui peut être retirée du véhicule. Clairement un véhicule conçu pour les occupants arrière plutôt que pour le conducteur – qui sera certainement un chauffeur.

V8 POWERRRR …

Cependant, Aznom Palladium ne manque pas de puissance de feu. Sous le capot, on retrouve le même V8 de 5,7 litres qui équipe le Ram 1500, mais ici il est aidé par l’ajout de deux turbocompresseurs. Résultat: la puissance est élevée pour un 710 ch beaucoup plus expressif (522 kW), et le couple pour un 950 Nm beaucoup plus généreux.

Avec la force du V8 bi-turbo envoyé aux quatre roues via une boîte automatique à huit rapports, l’Aznom Palladium est capable d’atteindre 100 km / h en seulement 4,5 secondes et d’atteindre 210 km / h de vitesse maximale – n’oubliez pas, n’oubliez pas être un pick-up robuste sous cet étrange costume, avec un cadre de jambes de force et de barres transversales.

Combien?

On ne sait pas, mais ça doit être une petite fortune, on peut l’imaginer. Seuls 10 seront fabriqués et, comme vous vous en doutez, chacun d’entre eux pourra être personnalisé dans les moindres détails par ses futurs propriétaires. Les clients potentiels d’Aznom Palladium devraient provenir de Chine, de Russie, du Moyen-Orient et des États-Unis d’Amérique.