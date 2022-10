The Simpsons Go Anime dans le premier regard sur la parodie de Death Note

Les Simpsons ont été transformés en personnages d’anime pour leur prochaine parodie de la série animée extrêmement populaire Menace de mort. Et ça a l’air étonnamment bon. Publié avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Twitter Hors contexte Simpsons Treehouse of Horror, le clip montre une version animée de Lisa Simpson trébuchant sur le « Death Tome », un livre qui lui permet de tuer qui elle veut simplement en écrivant son nom dans le livre. Cela les amènera à » rencontrer leur mort … et à être mort « . Découvrez les images étonnamment impressionnantes ci-dessous.





Parallèlement à ces premières images de Tome de la mortplusieurs images ont également été dévoilées à partir de cette tranche de Cabane dans l’arbre de l’horreur et montrez notre premier aperçu de plusieurs autres favoris des Simpsons dans le style anime, notamment Homer, Marge et Disco Stu.

Sorti en 2006 et basé sur la série manga du même titre écrite par Tsugumi Ohba et illustrée par Takeshi Obata, Menace de mort suit Light Yagami, un adolescent génie qui découvre un mystérieux cahier, le Death Note, qui lui donne la capacité de tuer toute personne dont il choisit d’écrire le nom dans ses pages. Use of the Death Note introduit Light dans le monde des shinigami, une espèce de monstres surnaturels, et plus particulièrement Ryuk, qui fera évidemment une apparition dans Les Simpsons et engagera des conversations sur la mort, la morale et tout le reste avec Lisa.

Et vraisemblablement, il y aura aussi des blagues quelque part entre tous les décès.





La Menace de mort Le conte fera partie de Les Simpsons Cabane dans l’arbre de l’horreur XXXIII

La cabane dans l’arbre de l’horreur des Simpson les épisodes sont devenus un incontournable de la série longue, longue et longue. Cette Menace de mort la parodie fera partie de la prochaine Cabane dans l’arbre de l’horreur XXXIIIles autres segments devant inclure une parodie de la sortie d’horreur psychologique de 2014 Le Babadook centré sur Marge et intitulé Le Pookadook. La troisième et dernière partie du Cabane dans l’arbre de l’horreur l’épisode sera axé sur Homer alors qu’il nous guide à travers une parodie basée sur Westworld titré Simpsonsworld.

De toute évidence, grâce à un tel changement majeur dans le style d’animation et à ce qui semble être une recréation parfaite du Menace de mort séries animées, Tome de la mort sera de loin le segment de The Simpsons Treehouse of Horror XXXIII que les fans sont les plus impatients de voir.

Avant de commencer à vous gratter la tête et à vous demander comment Les Simpsons ont si magistralement recréé le style anime de Menace de mortil y a une très bonne raison pour laquelle Tome de la mort semble si bon. L’animation impliquée dans ce segment de Cabane dans l’arbre de l’horreur XXXIII a été créé par le studio coréen DR Movie, qui est surtout connu pour son travail sur les goûts de L’animatrice, Justice Leagueet même l’original Menace de mort série animée elle-même. Là, maintenant le monde reprend sens.

The Simpsons Treehouse of Horror XXXIII doit être diffusé sur les stations FOX le dimanche 30 octobre à 20 h 00 HNE, et est le 6e épisode de la saison 34. L’épisode sera disponible en streaming sur Hulu à partir du 31 octobre.