Le ranch «Neverland» de Michael Jackson a été vendu

Figure de Michael Jackson elle sera à jamais marquée par un héritage musical étonnant, mais aussi par la possession d’un des luxes les plus extravagants qu’une célébrité de l’industrie musicale aurait pu présenter.

Jackson aurait possédé une propriété en Los Olivos, Californie avec une superficie de 2700 acres qu’il a appelé «Neverland Ranch». Inspiré par l’histoire de « Peter Pan», L’artiste a construit un abri thématique avec son propre train miniature, des manèges et des orangs-outans. Ce serait là qu’il écrirait certains de ses plus grands succès dans la dernière étape de sa carrière.

Le lieu de repos excentrique qui appartenait autrefois à l’artiste décédé aurait été vendu a récemment été vendu au milliardaire Ron Burkle. Selon le « Wall Street Journal », Burkle, qui est le propriétaire majoritaire du club Soho et qui était un ancien associé de Jackson, aurait acquis la propriété pour 22 millions de dollars.

Un porte-parole pour Burkle a affirmé que son client aurait été intéressé par le lac voisin de Zaca avec l’intention de créer une nouvelle branche de son club, qui a des branches en Londres, Los Angeles, New York, Toronto et Miami, même si je l’aurais vu comme trop éloigné et cher.

Le prix de l’immobilier aurait chuté ces dernières années. En 2016, le prix estimé était de 100 millions de dollars. Un an plus tard, le montant demandé pour la propriété était de 67 millions. L’un des facteurs déterminants de la baisse soudaine de sa valeur a été la sortie du documentaire « Quitter Neverland»En 2019 sous le signe de HBO.

La propriété a une maison de plus de 1000 mètres carrés, une maison au bord de la piscine de 300 mètres carrés, un bâtiment qui abrite un studio de danse et une salle de cinéma, son propre zoo et une gare. Le monde de Disney. Le parc d’attractions à l’intérieur aurait été supprimé avec la mort de Jackson.