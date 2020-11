Démo de 10 heures de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition publiée sur PS4, Xbox One et PC

Tendance FP06 nov.2020 10:11:42 IST

Square Enix a publié une démo de 10 heures pour Dragon Quest XI Échos d’un âge insaisissable qui peut être joué sur PlayStation 4, Xbox One et PC. De plus, toute la progression de la version démo de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition sera reporté au jeu complet au cas où vous décideriez de l’acheter. La version de démonstration est gratuite et contient d’énormes morceaux des chapitres de départ du jeu disponibles. Duncan Heaney écrit pour la société de jeux en un blog mentionne comment 10 heures pour la démo d’un jeu sont «une sorte de sous-vente».

Il a également été révélé qu’il y a un «petit plaisir» pour les joueurs qui terminent l’intégralité de la démo mais nous ne savons pas encore ce que c’est. Il y a maintenant une voix off japonaise complète.

Annoncé pour être libéré le 4 décembre, Dragon Quest XI S est la version remaniée et étendue du JRPG 2017 original. Compte tenu de la longue période de démo, les joueurs auront la chance de connaître l’histoire du héros, de partir à l’aventure, de dénicher des trésors et de combattre les monstres et autres antagonistes.

Square Enix dit que chaque action sera reportée au jeu complet, bien que les joueurs auront la possibilité de changer leur façon de jouer dans les premiers chapitres. En outre, ils auront une bande-son entièrement orchestrée en arrière-plan pour en profiter. Si l’orchestre ne vous convient pas, vous pouvez sélectionner Dragon Questpartition synthétisée originale tout en jouant le jeu complet.

Les ajouts verront une nouvelle option de vitesse « ultra-rapide » qui fera passer les batailles dans une rafale. Cela vous sera utile si les combats avec des crétins ne font que nuire à votre objectif ultime. Tout en jouant à la démo, vous pourrez essayer la Fun Size Forge où les joueurs peuvent forger leurs armes, armures et autres équipements. « Dans le jeu original, vous pouviez créer à des moments précis du jeu, mais dans l’édition définitive, vous pouvez utiliser la Fun Size Forge à tout moment. »

