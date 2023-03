Après le succès des productions turques comme «club istanbul”, “Un endroit sur» et « Cours particuliers », Netflix parie sur la série à suspense « Qui fuyons-nous, maman ? » (« Biz Kimden Kaçiyorduk Anne ? » en langue originale et « Who Were We Running From ? » en anglais), qui suit la fuite éternelle d’une mère au passé caché et de sa fille.

Le drame à suspense réalisé par Umut Aral et Gökçen Usta est basé sur le roman du même nom de 2007 de Perihan Mağden. Eylül Tumbar et Melisa Sözen dirigent le casting de la série écrite par Ertan Kurtulan.

Tandis que Musa Uzunlar, Devrim Kabacaoglu, Taylor Lauren, Buçe Buse Kahraman, Başak Daşman, Birand Tunca, Alper Çankaya, Hakan Emre Ünal, Meriç Rakalar, Emrah Kolukısa et Kubilay Tunçer complètent le casting de «Qui fuyons-nous, maman ?”

Melisa Sözen et Eylül Tumbar dans la série turque « Qui fuyons-nous, maman ? » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « QUI FUIT-ON, MAMAN » ?

D’après le descriptif de Netflixdans « Qui fuyons-nous, maman ?”, « Une mère au passé caché et sa fille sont des fugitives sans identité dans une fuite éternelle dans laquelle elles ne peuvent faire confiance à personne.”.

Pendant qu’ils s’échappent, les protagonistes vivent dans des hôtels de luxe, se méfient de tout le monde et continuent de bouger pour ne pas se faire prendre. Lorsque les hôtels chics se transforment en motels miteux, Bambi se rend compte que sa réalité n’est pas comme le conte de fées que sa mère lui avait promis.

COMMENT VOIR « QUI FUIT-ON, MAMAN » ?

« Qui fuyons-nous, maman ? » sera diffusé sur Netflix le vendredi 24 mars 2023Par conséquent, pour regarder la nouvelle série turque, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

Pour le moment, la série ne sera disponible qu’en turc et en anglais, cependant, elle sera publiée avec des sous-titres en plusieurs langues.

BANDE-ANNONCE DE « QUI FUIT-ON, MAMAN ? »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « QUI FUIT-ON MAMAN ?

Melisa Sözen comme la mère

Eylül Tumbar comme Bambi

muse uzunlar

Basak Dasman

Birand Tunça

Alper Cankaya

Hakan Emre Ünal

Méric Rakalar

Emrah Kolukısa

Kubilay Tunçer