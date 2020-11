Les fans pensent toujours que Jinger Duggar avait la meilleure robe de mariée de toutes ses sœurs pour cette raison

Cela fait quatre ans que Jinger Duggar et Jeremy Vuolo ont dit «oui», mais Comptant sur les fans jaillissent toujours du mariage du couple. Lorsque Jinger, 26 ans, a partagé une photo de retour sur Instagram pour marquer son anniversaire, beaucoup de ses adeptes en ont profité pour dire à quel point ils aimaient sa robe, plusieurs la déclarant la plus jolie de toutes les robes de mariée pour femmes Duggar.

Jinger Duggar et Jeremy Vuolo célèbrent quatre ans de mariage

Jinger et Jeremy se sont mariés le 5 novembre 2016 à la cathédrale des Ozarks de l’Université John Brown de Siloam Springs, en Arkansas. Environ 1000 invités étaient présents et Jinger avait 10 demoiselles d’honneur pour la soutenir le jour J.

Dans un message vidéo enregistré peu de temps après son mariage, Jinger a déclaré que c’était «incroyable» de se marier enfin et d’être «à cet endroit alors que nous avons prié à ce sujet pendant si longtemps».

Ses sentiments pour son mari ne font que s’intensifier depuis. «Aujourd’hui marque 4 ans de mariage avec mes meilleurs amis», a-t-elle écrit sur Instagram. «Bébé, je ne pourrais pas imaginer la vie sans toi! Tu me traites comme une reine, tu me fais rire et tu es toujours fidèle pour me diriger vers le Christ! Je t’aime plus que les mots ne pourraient le décrire.

Les fans de « Counting On » adorent la robe de mariée de Jinger Duggar

Le message d’anniversaire de Jinger portait sur sa relation avec Jeremy, un ancien joueur de football professionnel. Mais ses followers étaient plus intéressés à parler de sa robe. Une personne l’a déclarée «la plus jolie robe de mariée» de toutes les sœurs Duggar.

«J’ai toujours pensé ça aussi! J’ai adoré la robe blush de Jessa, mais celle-ci était tout simplement ROYALE », approuva quelqu’un d’autre.

De nombreux commentateurs ont été particulièrement séduits par le train épique sur la robe de Jinger. C’était si long qu’il fallait trois de ses demoiselles d’honneur à gérer, a expliqué sa sœur Jessa Duggar dans un épisode de Comptant sur.

«Ce train m’étonne à chaque fois que je le vois», a écrit un fan.

Jinger Duggar avait une raison particulière de choisir une robe de mariée avec une longue traîne

Jessa Duggar, Jinger Duggar, Joy-Anna Duggar et Jana Duggar | Ida Mae Astute / Walt Disney Television via Getty Images

La personne qui a décrit le train de Jinger comme «royal» a eu la bonne idée, il s’avère. Sa robe sur mesure a été conçue par Renee Miller, qui a expliqué à quoi ressemblait ce processus avec le blog de la famille Duggar en 2017.

La future mariée avait plusieurs demandes pour sa robe. Elle voulait une robe modeste, dotée de manches et d’une jupe trapèze. Elle savait aussi qu’elle voulait un train dramatique.

«Jinger et Jeremy souhaitaient tous deux que la robe ait ce que j’appelle un ‘train digne de la royauté’, basé sur un verset biblique que Jeremy avait cité à sa future épouse», a déclaré Miller.

«Quand Jinger a essayé les trois prototypes de robes, elle a toujours regardé le train avant de regarder le devant, donc je savais que c’était son cœur», a-t-elle ajouté. «Je voulais que le train soit le centre d’attention.

Étant donné que Comptant sur Les fans parlent toujours du train de Jinger quatre ans plus tard, il semble que Miller ait réalisé son souhait.