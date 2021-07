Avec qui Riley Reid est-il marié ?

Mais qui est son nouveau mari ?

Qui est Riley Reid ?

Riley Reid est une star du porno américaine primée. Née à Miami, Floride en 1991, son vrai nom est Ashley Matthews.

Reid est entré dans l’industrie du cinéma pour adultes en 2010 à l’âge de 19 ans et a été strip-teaseuse pendant une brève période avant cela.

Elle a remporté plusieurs prix dans l’industrie du film pour adultes. En 2016, elle a reçu le prix AVN (Adult Video News) de l’interprète féminine de l’année.

Valeur nette de Riley Reid

On pense qu’avec sa carrière réussie dans l’industrie du film pour adultes, Riley Reid vaut environ 12 millions de dollars. C’est selon Valeur nette des célébrités.

Qui est le mari de Riley Read ?

Reid s’est fiancé au coureur libre et champion Red Bull ‘Art of Motion’, Pavel ‘Pasha’ Petkuns, plus tôt cette année et les deux se sont mariés à Los Angeles en juin 2021.

Il a plus de 1,4 million d’abonnés sur Instagram – @pashatheboss, où il publie des photos et des vidéos de lui en train de courir librement et de faire toutes sortes d’acrobaties sympas.

« Son dévouement et son originalité font de lui l’un des freerunners les plus forts au monde et Pasha a remporté deux titres Red Bull Art of Motion et a failli remporter une troisième victoire sur l’île de Santorin », lit-on sur sa page d’athlète.

« Mais pour Pasha, il ne s’agit pas seulement de gagner – il dit que le freerun lui donne tout ce qu’il veut dans la vie – du plaisir, de la nourriture et des amis. »

Valeur nette de Pavel Petkun

On estime que la valeur nette de Pavel Petkuns se situe entre 1 et 5 millions de dollars, mais ce n’est pas vérifié. Il ne peut pas s’en sortir mal avec ses championnats Red Bull et un si grand nombre de médias sociaux.

En publiant leurs photos de mariage, Petkuns a écrit avec enthousiasme : « Je suis un homme marié maintenant !!! »

Le mariage de Riley Reid et Pavel Petkuns

Après avoir échangé ses vœux, Riley a été approchée par Adam John Grandmaison du podcast No Jumper qui lui a demandé avec désinvolture : « Riley, puis-je obtenir une déclaration pour mon vlog ?

Ce à quoi l’acteur adulte a répondu en plaisantant: « Je suis marié maintenant, alors arrête de glisser dans mes DM! »

Dans les images de l’échange, un Adam choqué peut alors être entendu dire: « Ce n’est pas à moi, non? C’est quelqu’un d’autre, je suppose. »