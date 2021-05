Les gymnastes prennent position contre la sexualisation avec un «  nouveau type d’uniforme  »

Un trio de gymnastes allemands espérait envoyer un message contre la sexualisation des athlètes féminines lorsqu’elles portaient des combinaisons intégrales qui couvraient leurs bras et leurs jambes lors des championnats d’Europe la semaine dernière.

Sarah Voss, 21 ans; Kim Bui, 32 ans; et Elisabeth Seitz, 27 ans, portaient toutes des justaucorps aux Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique à Bâle, en Suisse, qui couvraient leurs jambes jusqu’aux chevilles et leurs bras aux poignets.

Elisabeth Seitz, d’Allemagne, participe à un justaucorps intégral à la poutre le 23 avril. Eurasia Sport Images / Getty Images

«Nous avons donné l’exemple en portant un nouveau type d’uniforme», a écrit Seitz sur Instagram dans une légende traduite de l’allemand. « Cet uniforme est destiné à toutes les gymnastes qui se sentent mal à l’aise ou sexualisées dans l’uniforme régulier. À notre avis, chaque gymnaste devrait avoir la possibilité de choisir le type d’uniforme dans lequel elle se sent le plus à l’aise, afin de performer. »

La tenue standard pour les compétitions de gymnastique est un justaucorps traditionnel avec une manche mi-longue et les vêtements sans manches sont autorisés, selon .. Les seules fois où les gymnastes ont porté des justaucorps couvrant leurs jambes lors de compétitions internationales ont été presque exclusivement pour des raisons religieuses.

Voss a également partagé quelques photos sur Instagram de sa compétition dans l’uniforme complet du corps.

«Je suis extrêmement fière d’avoir été la première à pouvoir présenter ce projet qui nous tient à cœur», a-t-elle écrit dans la légende traduite de l’allemand. « Pourquoi ne pas se sentir bien et avoir toujours l’air élégant? »

L’Association allemande de gymnastique aussi a publié une déclaration dire que l’objectif des nouveaux uniformes est «une présentation esthétique sans se sentir mal à l’aise».

Voss a déclaré à la BBC que le but était de permettre aux concurrents de «se sentir en sécurité» en portant le justaucorps de leur choix.

L’Allemande Sarah Voss participe à une tenue intégrale lors des Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine 2021. Arnd Wiegmann / .

« Pour faire des splits et des sauts, parfois les justaucorps ne couvrent pas tout, parfois ils glissent et c’est pourquoi nous avons inventé une nouvelle forme de justaucorps pour que tout le monde se sente en sécurité lors des compétitions et des entraînements », a-t-elle déclaré. «Chaque fois que vous ne vous sentez pas en sécurité, cela vous distrait de ce que vous voulez jouer. Je pense que se sentir en sécurité et ne pas penser à ce que les autres peuvent ou ne peuvent pas voir est assez soulageant de pouvoir concourir comme ça.

« Certaines filles abandonnent ce beau sport (parce qu’elles doivent porter des justaucorps), c’est pourquoi c’est une excellente option pour que tout le monde reste dans le sport qu’ils aiment et ne pense à rien d’autre à leur corps – à leurs performances. . «

Les gymnastes ont utilisé leurs tenues pendant la compétition pour faire des déclarations ces dernières années, y compris la superstar américaine Simone Biles qui a sensibilisé en portant un justaucorps bleu sarcelle pâle lors d’un concours de 2018 pour mettre en évidence la couleur des rubans pour la sensibilisation et la prévention des agressions sexuelles.

Biles est elle-même une survivante d’agression sexuelle et a souvent parlé de la protection des jeunes filles en gymnastique après avoir été l’une des nombreuses victimes qui ont été agressées sexuellement par l’ancien médecin de l’équipe américaine Larry Nassar.

Biles a également abordé les problèmes d’image corporelle dans un post Instagram franc l’année dernière dans lequel elle a écrit sur les effets négatifs des commentaires sur son apparence en compétition.

«Je mentirais si je vous disais que ce que les gens disent de mes bras, de mes jambes, de mon corps … de mon apparence dans une robe, un justaucorps, un maillot de bain ou même un pantalon décontracté ne m’a pas déprimé parfois », a-t-elle écrit.

« Aujourd’hui, je dis que j’ai fini de concurrencer les normes de beauté VS. et la culture toxique de la pêche à la traîne quand les autres ont l’impression que leurs attentes ne sont pas satisfaites … parce que personne ne devrait vous dire ou moi à quoi la beauté devrait ou ne devrait pas ressembler », at-elle ajoutée.