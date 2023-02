Liste des acteurs et personnages de « Girls’ Night »: qui est qui dans la série Vix+

La série « Girls Night » arriver à catalogue vix+ Ce vendredi 24 février. Ainsi, le thriller créé par Sergio Cánovas et Javier Naya cherche à surprendre utilisateurs de services de diffusion en continu avec son histoire.

Dans la fiction, le voyage de découverte de soi de cinq amis qui ont la possibilité de se faire justice eux-mêmes est raconté. Ce qui est certain, c’est que Lola Il a planifié sa vengeance pendant des mois et maintenant il n’a plus que deux options : soit convaincre les autres de détourner le regard, soit rejoindre son plan.

Voulez-vous savoir qui sont les acteurs et les personnages de « Girls Night Out » ? Découvrez qui est qui dans la nouvelle série de Vix+.

Le casting de la série « Girls’ Night » (Photo : Vix+)

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DES « GIRLS NIGHTS » ?

1. Maria Leon comme Lola

Lola est celui qui déclenche l’action de l’histoire. Elle se caractérise par son caractère fort et introverti. Il porte les séquelles de certains traumatismes du passé et, par conséquent, kidnappe trois hommes accusés d’avoir violé une mineure et qui n’ont jamais été condamnés.

Il est interprété par l’actrice espagnole Maria Léondont la filmographie comprend des œuvres telles que « Carmina et amen », « Là-bas » et « La voix endormie ». Dans une interview pour Reporte Indigo, il a avoué quelle était la principale motivation de son personnage.

«Je pense que le principal moteur est la douleur; Dans le cas de mon personnage, Lola, qui a assez souffert et perdu durant son adolescence, pensant et croyant qu’elle n’a plus rien à perdre, elle décide de se faire justice elle-même, par douleur, colère et violence, ce qui aussi ne mène à aucun bon port, car la violence n’a pas de bonne fin »il a déclaré.

María León joue Lola dans la série « Girls’ Night » (Photo : Vix+)

2. Aislinn Derbez comme Tess

Aislin Derbez donne vie à Tessl’un des amis de Lola qu’elle devra décider si elle deviendra une justicière. L’actrice née en Mexique Elle est célèbre pour sa participation à des projets tels que « What’s Karma’s Fault? », « The Bad » et « La Casa de las Flores ».

Aislinn Derbez est l’une des protagonistes de la série « Girls’ Night » (Photo : Vix+)

3. Silvia Alonso comme Laura

Silvia Alonso se met dans la peau de Laura, une garde civile qui respecte la loi et l’ordre, mais reconnaît que le système judiciaire échoue souvent à traiter les cas de violence sexiste. Par conséquent, elle soutient ses amis dans leur vengeance.

« Laura est particulièrement responsable de quelque chose qui s’est passé dans le passé, mais le fait de se retrouver dans ce pétrin la fait aussi finir par se purger de sa culpabilité »l’actrice a dit Rapport Indigo. Auparavant, la femme espagnole a travaillé dans des productions telles que « Instinct », « Jusqu’à ce que le mariage nous sépare » et « Vénéciaphrénie ».

Silvia Alonso dans le rôle de Laura dans la série « Girls’ Night » (Photo : Vix+)

4. Leticia Dolera comme Elena

Dans l’histoire, Hélène est une actrice qui agit comme la figure maternelle de sa sœur Kira. Selon l’artiste qui l’interprète, Leticia Doleraelle ressent un grand fardeau de conscience : « Dans le cas de mon personnage, qui finit par agir comme une mère pour sa sœur, avec toute la frustration et toute la culpabilité que cela suscite en elle, elle n’arrive pas à se connecter avec elle et à savoir ce qui lui est arrivé. Elena devra également abandonner cette culpabilité et sa sœur pour continuer sa vie.”a-t-il fait remarquer au médium précité.

Parmi les précédents travaux de blesserles titres ressortent « Perfect Life », « REC 3: Genesis » et « Exigences pour être une personne normale ».

Leticia Dolera dans le rôle d’Elena dans la série « Girls’ Night » (Photo : Vix+)

5. Paula Usero comme Kira

Kira est la sœur cadette de Hélène et qui fait aussi partie du groupe d’amis de Lola. L’interprète qui donne vie au personnage est Paula Useroreconnu par les projets « Luimelia », « Pleine de grâce » et « Le mariage de Rosa ».

Paula Usero dans le rôle de Kira dans la série « Girls’ Night » (Photo : Vix+)

Autres acteurs et personnages qui font partie du casting de « Girls’ Nights »:

Veki Velilla en tant que jeune Lola

Eduardo Santos comme Paco

César Mateo comme Carlos

Inigo Galiano comme Luis

Jorge Silvestre comme Dani

Rubén de Eguia comme Mario

Mateo Franco comme Diego

Lucía Alonso en tant que jeune Elena

Javier NayaLe père de Lola

Lucía de la Fuente en tant que jeune Laura

Juan Carlos Martín comme juge Segarra

Zöe Millán en tant que jeune Kira

Bernardo Alemany comme le père de Sophie

Perla Cerezo en tant que jeune Tess

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « GIRLS NIGHTS »